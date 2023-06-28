全新Alfa Romeo香港灣仔陳列室正式開幕　以現代風格將經典品牌形象重新詮釋　為顧客營造尊尚體驗

● 作為亞太區首間以新品牌形象設計的陳列室，Alfa Romeo香港陳列室以最高標準，將熱情、高性能及型格的品牌核心價值呈現，展示品牌不斷進步、韌性和持續創新的精神。

● 全新品牌形象：以現代風格將經典品牌形象重新詮釋。讓客人透過感受品牌價值反映出的意大利生活模式、文化歷史、工藝與創意，盡享別緻生活體驗。

● 陳列室提供極致的顧客體驗，其極簡主義卻科技感十足的空間，以獨特的「Alfa Red」作為點綴，令人聯想到與品牌充滿熱血、運動性及感性的情感。

● 全新Alfa Romeo香港陳列室位於灣仔告士打道，選址繁華商業區的核心地段，是香港最受歡迎的購車地點之一。

選址繁華商業核心地段，位於灣仔告士打道的全新愛快‧羅密歐（Alfa Romeo）香港陳列室今天正式開幕。標誌著意鋰駿汽車有限公司與Alfa Romeo品牌在香港市場取得重要里程碑，並開啟了Alfa Romeo在香港的新篇章。

▲ 全新Alfa Romeo 香港陳列室現已開幕，地址: 灣仔告士打道151號資本中心地下。

作為亞太區首間以新品牌形象設計的陳列室，Alfa Romeo香港陳列室以最高標準，將品牌核心價值: 熱情、高性能和型格呈現，展現品牌不斷進步、韌性和持續創新的精神，為車迷和顧客提供獨特而全面的品牌體驗。

Stellantis集團亞太和印度區銷售、市場和區域營運主管Billy Hayes先生在陳列室開幕發佈會上表示：「委任意鋰駿汽車有限公司為香港和澳門的獨家進口商和經銷商是Stellantis集團拓展亞太地區業務發展策略的重要一環。香港市場對我們十分重要，拓展業務至香港有助增強我們在全球的影響力。隨著陳列室開幕有助提升品牌形象及鞏固品牌作為全球汽車行業領導地位。我們對品牌在香港未來的發展感到興奮，同時熱切期待著未來繼續與意鋰駿汽車團隊緊密合作，探索更多令人期待的發展機遇。」

▲ （左起）愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港-意鋰駿汽車有限公司始創人兼首席執行官劉碧文先生及Stellantis集團亞太和印度區銷售、市場和區域營運主管Billy Hayes先生攜手合作，在香港展開新里程。

全新的Alfa Romeo 香港陳列室不僅為為顧客提供參觀和購買新車的理想地，它更提供了一種全面和更互動的生活體驗。陳列室特設Café，讓顧客品嚐正宗的都靈手沖咖啡，並透過品酒會，令顧客進一步了解意大利葡萄酒文化。陳列室並會定期舉辦品牌活動及車迷聚會，讓車主及顧客參與，體驗意大利式的生活文化，同時了解品牌的輝煌歷史。這使車主本已非凡的旅程更加精彩，豐富了他們的品牌體驗。

▲ （左起）愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港-意鋰駿汽車有限公司始創人兼首席執行官劉碧文先生及Stellantis集團亞太和印度區銷售、市場和區域營運主管Billy Hayes先生攜手合作，在香港展開新里程。

愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港 - 意鋰駿汽車有限公司創始人兼首席執行官劉碧文先生表示：「我們很高興成為亞太區首間展現全新品牌形象的陳列室，展示出品牌形象的最高標準，體現我們致力於讓品牌更貼近香港汽車愛好者的承諾。陳列室是讓顧客體驗品牌獨有魅力的關鍵渠道，我們致力將意大利式的生活文化、工藝和創新注入陳列室，為顧客營造尊尚體驗。」

他續說：「作為品牌的進口商和經銷商，我們非常自豪地看到Alfa Romeo品牌在美國指標性J.D. Power調查中的銷售滿意度指數中蟬聯高端品牌第一。而今年亦再次在J.D. Power 2023 U.S. Initial Quality Study (IQS) 初期品質研究調查中，品牌更再次蟬聯高端品牌第一，並在整個汽車行業中排名第三。此外，Alfa Romeo Stelvio在研究的頂級SUV級別中也獲得了最高榮譽。得到車主們的認同，我們對此感到十分鼓舞，足證新一代Alfa Romeo的成功。」

▲ Alfa Romeo 一級方程式賽車手周冠宇先生為慶祝Alfa Romeo陳列室開幕送上的祝賀訊息。

全新的Alfa Romeo香港陳列室採用現代線性設計，結合品牌元素，創造出和諧、簡約主義和科技感十足的空間。陳列室的大門入口處以大型反光紅色圖騰和Alfa Romeo傳統草書字樣的燈箱招牌歡迎顧客，共同營造出豐富的視覺和感性體驗，讓顧客感受到共鳴。這些元素代表了品牌的價值觀，並在“Tribe”和Alfa Romeo陳列室之間創造了一種共生關係。

陳列室採用了歷史悠久的「Alfa Red」色調，這種充滿活力和勇敢的顏色自1910年以來一直是意大利優雅貴族運動風格的象徵。紅色的活力與灰色的優雅相得益彰，表達了品牌的優越感和Alfa Romeo車系中前瞻性的技術，這種激情與創新的結合使這個意大利品牌如此特別。

▲ 屢獲殊榮、秉承品牌傳統DNA的新款 Alfa Romeo Giulia為品牌新一頁揭開序幕。

陳列室的室內裝修靈感來自大自然，融合了帶有獨特觸覺效果的材料、創新的紋理和讓人回想起材料氧化過程的色彩。 紅色變成了岩石之間的岩漿飛濺，而溫暖的紅色 LED 照亮了所有展示區。 自然之美和力量展現無遺。

作為意大利卓越品質的象徵，Alfa Romeo和大自然相得益彰，以他們輝煌的過去為靈感，創造一個更可持續、更科技、更大膽的未來。然而，陳列室的重點仍然在於人：他們的激情和熱情。這就是Alfa Romeo 提供的客戶體驗，突顯品牌價值觀和未來願景。

全新Alfa Romeo 香港陳列室座落於灣仔告士打道151號資本中心地下A舖。營業時間如下：

星期一至星期日：上午9時至晚上8時

星期日：上午10時至下午7時

愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 香港陳列室

地址： 香港灣仔告士打道151號資本中心地下A號舖

服務時間： 星期一至六 上午9時至晚上8時

星期日及及公眾假期 上午10時至晚上7時

電話︰ (852) 3911 1931

銷售熱線︰ (852) 9749 4947

電郵︰ alfaromeo@azzurri.com.hk

集團認證多品牌售後服務中心

(將於2023年9月投入服務)

地址： 新界葵涌大連排道182-190號金龍工業中心4座地下A室

關於Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) 是全球領先的汽車製造商和流動服務提供商之一。其悠久而標誌性的品牌體現了創始人和今天客戶的熱情，以其創新的產品和服務包括Abarth，Alfa Romeo，Chrysler，Citroën，Dodge，DS Automobiles，Fiat，Jeep®，Lancia，Maserati，Opel，Peugeot，Ram，Vauxhall，Free2move及Leasys。憑藉多樣性引領著世界的移動方式，立志成為最偉大的可持續流動技術公司，而不是最大的公司，同時為所有利益相關者以及其經營所在的社區創造附加價值。欲瞭解更多信息: www.stellantis.com。

關於Alfa Romeo

Alfa Romeo 品牌成立於1910年，總部位於意大利米蘭，代表著熱情、性能和風格，設計和製造了汽車歷史上一些最時尚和最獨特的汽車，並因其設計和工程學而獲得眾多獎項。在汽車史上佔據了重要地位，直到今天仍然如此。品牌以意大利文化(Italia)、運動性能(Sportività) 和紅色激情 (Rosso) 三大支柱為特色，自信地運用其獨特而大膽的態度重塑21世紀的運動風格，同時提供發自內心的體驗和永恆的設計。有著豐富的跑車設計和製造歷史。Alfa Romeo是Stellantis集團的成員，繼續推動汽車設計和技術的創新和突破。欲瞭解更多: www.alfaromeo.com。

關於意鋰駿汽車有限公司

意鋰駿汽車有限公司 (Azzurri Automobile Limited) 自2023年2月起正式成為香港和澳門 愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo) 的獨家進口商和經銷商，負責品牌的全面業務營運，包括批發及零售、銷售業務、售後服務、零件及配件銷售、市場傳訊及公共關係等。致力於提供最高水平的客戶服務，並在香港市場推廣Alfa Romeo品牌。欲瞭解更多信息: www.alfaromeo.com.hk。

(特約)