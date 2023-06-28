白俄總統說服普京無出手 狂爆粗勸普里戈任

白俄羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）宣稱，成功說服俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），勸喻對方不耍出手摧毀僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）及首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）。

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盧卡申科周二（27日）向白俄官媒透露，普里戈任現時已按協議到達白俄。他指最危險不是已發生的狀況，而是未來事態發展。

盧卡申科亦表示，當日建議普京不要急忙下達摧毀瓦格納的艱難決定，勸告對方先與普里戈任對話。他聲稱普京曾回應指無法與普里戈任對話，因為對方根本不聽電話，明顯無意商討。

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最終，盧卡申科稱自己成功與普里戈任聯絡，警告瓦格納如繼續往首都莫斯科推進，將會「如昆蟲般被擊潰」。他聲稱兩人交談30分鐘內粗口橫飛，甚至形容難聽程度是平時用字10倍。

據盧卡申科所言，即使上周六（24日）爆發叛亂，但他據中斡旋下，成功讓普里戈任與瓦格納人員獲俄方保證安全。

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責任編輯：吳漢培