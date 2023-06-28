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【強強聯手】iOS版ChatGPT結合Bing搜尋功能　僅限付費訂閱用家使用

科技 10:30 2023/06/28

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iOS版的ChatGPT最新的「瀏覽」功能，結合了GPT-4和Bing搜尋。

OpenAI上月宣布推出iOS版ChatGPT後，獲得外界大力稱讚，而AI也並未因此而拖慢腳步，反而積極推出不同的新功能，例如允許用戶利用捷徑創建ChatGPT提示。近日OpenAI再表示，推出一個名為「瀏覽（Browsing）」的新功能，結合Bing搜尋功能，從而提供更準確的答案。

【AI研發】Google DeepMind開發新AI系統　稱將超越ChatGPT

【ChatGPT熱潮】美國國會為AI工具設限　員工僅可用於研究和評估

據The Verge報道，iOS版的ChatGPT最新的「瀏覽」功能，結合了GPT-4和Bing搜尋。功能啟用時，ChatGPT可以回覆「全面的答案和對事件和信息的最新見解」。OpenAI解釋，由於ChatGPT是基於2021年9月之前的數據進行訓練，後續的數據一直未有更新。結合Bing搜尋你後，ChatGPT便能夠使用Bing搜尋聯網，根據最新數據提供更精準的答案。

若要使用相關功能，用戶可在「新功能」一欄找到「瀏覽（Browsing）」選項，並切換到GPT-4模型便可。不過要留意的是，目前這個新功能僅開放予訂閱ChatGPT Plus的用戶。

【AI時代】OpenAI創始人Sam Altman：人類必須管控AI風險

責任編輯：曾曉汶

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