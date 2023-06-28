▲ 【新股IPO】藥師幫9885首日掛牌 半日報21.65元升8% 一手帳面賺330元

內地最大院外醫藥產業數字化服務平台藥師幫 （09885） 今日首日掛牌，藥師幫承接昨日暗盤升勢，股價開報23.05元，較招股定價20元高3.05元或15.3%；半日升幅收窄至8.3%，報21.65元，成交7390萬元，以每手200股計，不計手續費，每手帳面賺330元。

藥師幫首席執行官張步鎮表示，過去幾年總研發開支持續增加，總研發與收入佔比維持穩定，預計趨勢持續。集團有應用AI及Chat GPT技術，應用方法包括對50萬家終端，可作內部的標準化銷售及售後服務，減少集團人工投入；醫學技術層面方面，Chat GPT訓練後，有助小醫師、診所以及執業藥師學習，提升對患者的服務。

張步鎮表示，藥師幫定位為基層醫療及院外個人診所，立足於150萬間藥店診所的網絡，將從三個角度擴大業務包括，一）既有層面建倉及客戶數；二）工場合作OEM以及上游滲透；三）醫療服務，如基層醫生的學術水平，透過檢測、標準化SaaS及數字化，主要以創新型探索模式發展，冀實現「小病不需進大醫院」的想法。

藥師幫以接近下限定價，集資淨額近2.2億元，於香港公開發售部分超額認購4.6倍，一手中籤率30.01%。

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責任編輯︰梁浩碩、宋佩恩