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【港股市況】蔚來升逾6%　ATM向下、阿里巴巴跌近1%　恒指低開48點（不斷更新）

股市 09:58 2023/06/28

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港股市況不斷更新

美股上升，港股昨止跌反彈後，今早低開近50點。蔚小理逆市上升，小鵬汽車 （09868） 升近6%、蔚來（009866）升逾6%，理想汽車 （02015） 升逾1%，ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌0.7%，恒指低開48點，開報19099點，科指跌0.1%，報3967點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：58】六福 （00590） 跌幅擴至15%，低見19.64元，成交1381萬元。

【09：50】恒指早段反覆向下，最新跌約67點，報19080點，科指跌0.8%，報3941點。

【09：46】香港科技探索 （01137） 公布回購計劃，股價逆市升逾3%，高見4.6元。

【HKTVmall】香港科技探索宣布億元回購計劃　看好長遠發展

【09：43】六福 （00590） 股價績後下挫，早段跌逾11%，低見20.6元。六福去年純利按年跌7.7%至12.8億元，末期息維持0.55元，全年共派息1.1元。

【業績︱珠寶股】六福去年度純利少賺7.7%、末期息55仙　股息率達4.7厘　料今財年內地淨增350間店

【09：42】中興 （00763） 破頂高見31.6元後轉跌半成，早段低見29.4元。

【09：40】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，友邦 （01299） 升0.7%。

【09：40】國家統計局數據顯示，1-5月份全國規模以上工業企業實現利潤總額26688.9億元人民幣，按年跌18.8%，跌幅比1-4月份收窄1.8個百分點。

【09：35】綠葉製藥 （02186） 擬發行1.8億美元可轉換債券，年息6.25%，股價早段跌逾8%，低見3.51元。

【09：34】電訊數碼 （06033） 年度溢利約7558萬元，跌33%，不派息，股價績後跌11%，破底低見1.12元。

【09：29】保利文化 （03636） 復牌飈升7成，開報8.5元破頂。保利文化獲大股東保利集團溢價78%提私有化。

【09：26】達利食品 （03799） 獲溢價38%提私有化，股價復牌高開32%，開報3.59元。

【09：26】【新股IPO】藥師幫9885首掛開報23.05元升15.3%　一手帳面賺610元

【09：22】蔚小理逆市上升，小鵬汽車 （09868） 升近6%、蔚來（009866）升逾6%，理想汽車 （02015） 升逾1%，ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌0.7%，恒指低開48點，開報19099點，科指跌0.1%，報3967點。

【理想2015】理想一周銷量7500輛　月銷量將達3萬

【騰訊大股東】Naspers和Prosus放棄交叉持股架構、減持騰訊誘因增或減？　年報揭一年套現總額

【09：13】期指開報19142點，升4點。

【09：02】保利文化 （03636） 復牌。

【08：49】達利食品 （03799） 今早復牌。

【08：44】恒指黑期升約22點，報19173點，道指期貨跌18點，報34165點。

【07：45】【新股IPO】來凱醫藥2105超額認購4.8倍　一手中籤率22%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】揭周大福企業親自出手兩大原因︱黑人陳建州明否認性騷擾大牙

【07：45】港股ADR收報19161點，升21點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.12元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報341.31元，較港收市價低0.09元或0.03%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.32元，較港收市價低0.13元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國最新經濟數據勝預期，紓緩投資者對大幅加息影響經濟增長的憂慮，道指漲逾200點，標指與納指升超過1%。道指升212點，報33926點；標指升49點，報4378點；納指升219點或1.65%，報13555點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升47點　小鵬蔚來美股高港7%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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