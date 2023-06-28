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【港股市況】滙豐ADR較港高1% 恒指黑期升約22點、道指期貨跌18點（不斷更新）
美股上升，港股昨止跌反彈後，今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開21點，恒指料開報19161點。滙豐 （00005） ADR折合報61.12元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報341.31元，較港收市價低0.09元或0.03%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.32元，較港收市價低0.13元或0.2%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：02】保利文化 （03636） 復牌。
【08：49】達利食品 （03799） 今早復牌。
【08：44】恒指黑期升約22點，報19173點，道指期貨跌18點，報34165點。
【07：45】【新股IPO】來凱醫藥2105超額認購4.8倍 一手中籤率22%（附分配結果連結）
【07：45】【Morning精點】揭周大福企業親自出手兩大原因︱黑人陳建州明否認性騷擾大牙
【07：45】港股ADR收報19161點，升21點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.12元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報341.31元，較港收市價低0.09元或0.03%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.32元，較港收市價低0.13元或0.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國最新經濟數據勝預期，紓緩投資者對大幅加息影響經濟增長的憂慮，道指漲逾200點，標指與納指升超過1%。道指升212點，報33926點；標指升49點，報4378點；納指升219點或1.65%，報13555點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升47點 小鵬蔚來美股高港7%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華能國際電力、華電國際電力、中國電力
責任編輯︰梁浩碩