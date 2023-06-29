【恒指夜期+ADR】夜期收市跌34點　好友冀結算日守19000關（不斷更新）

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歐美日英央行行長出席一場對談後，滙市隨即波動，鮑威爾最鷹的訊號是暗示可能連續兩次議息會議都加息，比起當局之前講梅花間竹的加息步伐，通脹形勢更添嚴峻，美元反彈至103關，美股乏力，中概股指數跌0.9%。期指今日（周四）結算，好友力保19000關，夜期跌34點，收報19103點，阿里巴巴美股低港股收市價2%，預期周四結算日，好友先力頂上半日守19000關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 126.62 -0.4% 騰訊ADR 334.87 -0.4% 滙豐ADR 60.94 +0.2% 阿里巴巴美股 82.82 -1.8%

北水轉錄逾73億淨流入 大手買指數ETF沽工行中聯通

港股牛皮靠穩，但北水仍轉錄73.1億元淨流入。資金主要流入指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄42.1及5.8億元淨流入，騰訊 （00700） 亦吸資3.9億元；淨流出方面，中聯通 （00762） 及工行 （01398） 分別錄1.9及1.7億元淨流出。

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蔚小理造好、小鵬升逾11% 恒指反覆靠穩升23點

港股昨止跌反彈後，今日反覆靠穩。恒指低開48點，曾跌128點後一度轉升最多74點，惟續受制20天綫，恒指反覆升28點，收報19172點，成交793億元。科指升0.8%，報4001點。小鵬汽車 （09868） 升逾11%，蔚來 （09866） 升逾7%，理想汽車 （02015） 升逾2%，ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 升0.7%，小米 （01810） 升逾2%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 60.85 +0.6 +8 10 美團 127.10 +0.7 +8 -100 小米 10.84 +2.3 +6 93 京東 138.00 -1.2 -4 36 阿里巴巴 84.35 -1.3 -20 21 騰訊 336.20 -1.5 -24 14

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告│新世界】大摩：新世界股價未來60日80%機會跑輸大市 失去新創建股息收入

【大行報告】花旗降恒指年底目標至22000點 列7大精選港股

【大行看法】法巴：料內地會推較大規模刺激政策 看好中港股市前景

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌34點，收報19103點

【22：10】夜期跌110點，報19027點

【18：50】北水轉錄逾73億淨流入 資金大手買指數ETF沽工行中聯通 恒指夜期微升1點

【16：50】【港交所388】港交所計劃10月推首次公開招股結算平台FINI IPO結算周期將縮至T+2

【港股市況】小鵬汽車 （09868） 升逾11%，蔚來 （09866） 升逾7%，理想汽車 （02015） 升逾2%，ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 升0.7%，小米 （01810） 升逾2%，恒指反覆升28點，收報19172點，成交793億元。科指升0.8%，報4001點。

【16：00】恒指U盤前升28點，報19177點。

【15：54】【下半年展望】瑞銀王宗豪：政策刺激是市場最大搖擺因素 下調年底MSCI中國指數目標至72

【15：49】小鵬汽車 （09868） 收市前升12%，蔚來 （09866） 升逾7%，理想汽車 （02015） 升3%。

【15：42】小米 （01810） 尾市升逾2%，美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 逆市跌逾1%。

【15：32】恒宇 （02448） 尾市升51%，高見0.56元。

【15：27】【阿里巴巴9988】蔡崇信擔正後 菜鳥正式推自建「菜鳥速遞」

【14：54】恒指反覆靠穩，最新升5點，報19153點。

【14：49】小鵬汽車 （09868） 最新升一成，高見44.35元。

【14：22】小鵬汽車 （09868） 午後升逾8%，蔚來 （09866） 升近7%，理想汽車 （02015） 升2%。

【14：20】恒指最新跌約8點，報19140點，科指升0.3%，報3983點。

【13：42】【新股IPO】交互式AI服務商聲通信息遞表 一文看清IPO消息（不斷更新）

【13：37】【MPF】強積金下半年點部署？ GUM：倘下半年有救市措施 MPF今年回報或達6%

【13：33】綠葉製藥 （02186） 跌幅擴至逾一成，低見3.36元。

【13：27】【新股IPO】本地網媒母企新傳企劃通過上市聆訊 楊受成持7成股權、早年曾售予恒大

【13：10】完美醫療 （01830） 績後轉升逾2%，高見3.69元。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌近2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 靠穩升0.2%。

【13：00】恒指午後初段跌約43點，報19104點，科指跌0.2%，報3965點。

【13：00】【新股IPO】慧居科技首日招股 孖展暫未足額認購

【12：50】【業績｜醫美股】完美醫療全年多賺3.4% 末期息連特息共派17仙

【12：23】【香港經濟】陳茂波：全球搶人才故政府不急於開徵新稅項 薪俸稅亦不作太大調整

【12：00】恒指半日跌25點，報19122點，成交382億元。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升0.6%，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 靠穩升0.5%。藥明生物 （02269） 跌逾3%，蔚小理造好，小鵬汽車 （09868） 、蔚來（009866）升逾6%，理想汽車 （02015） 升逾1%。

【11：41】恒指中午收市前再轉跌，最新跌10點，報19137點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.5%，深證跌0.9%，創業板指跌0.8%。

【11：28】恒指反彈勢頭暫續受制於20天綫（現處於約19224點），恒指曾高見19222點，最新報19161點，升12點。

【11：16】內房股普遍反覆續揚，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.2%，碧桂園 （02007） 升0.6%，龍湖 （00960） 升近2%，雅居樂 （03383） 跌逾1%。

【11：12】新世界 （00017） 回吐逾1%，新創建 （00659） 破頂高見8.92元後，轉跌1%。

【10：56】港股轉升，恒指最新升7點，報19155點，科指升0.2%，報3979點。

【10：54】ATM中，美團 （03690） 率先轉升0.3%，高見126.7元。

【10：38】大市跌幅收窄至約25點，報19122點，科指跌0.4%，報3955點。

【10：25】中興 （00763） 跌幅擴至8%，低見28.35元。

【10：17】思派健康 （00314） 股價逆市反彈一成，高見8元。

【10：13】黃金相關股下跌，招金 （01818） 跌逾6%，紫金 （02899） 、山東黃金 （01787） 跌逾2%，中國黃金 （02099） 跌逾3%。

【10：09】大市跌幅擴至百點，報19041點，跌106點，科指跌1.2%，報3925點。

【10：03】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 早段分別跌逾1%，美團 （03690） 、小米 （01810） 跌0.6%，京東 （09618） 跌近2%。

【09：58】六福 （00590） 跌幅擴至15%，低見19.64元，成交1381萬元。

【09：50】恒指早段反覆向下，最新跌約67點，報19080點，科指跌0.8%，報3941點。

【09：46】香港科技探索 （01137） 公布回購計劃，股價逆市升逾3%，高見4.6元。

【HKTVmall】香港科技探索宣布億元回購計劃 看好長遠發展

【09：43】六福 （00590） 股價績後下挫，早段跌逾11%，低見20.6元。六福去年純利按年跌7.7%至12.8億元，末期息維持0.55元，全年共派息1.1元。

【業績︱珠寶股】六福去年度純利少賺7.7%、末期息55仙 股息率達4.7厘 料今財年內地淨增350間店

【09：42】中興 （00763） 破頂高見31.6元後轉跌半成，早段低見29.4元。

【09：40】滙豐 （00005） 逆市升0.3%，友邦 （01299） 升0.7%。

【09：40】國家統計局數據顯示，1-5月份全國規模以上工業企業實現利潤總額26688.9億元人民幣，按年跌18.8%，跌幅比1-4月份收窄1.8個百分點。

【09：35】綠葉製藥 （02186） 擬發行1.8億美元可轉換債券，年息6.25%，股價早段跌逾8%，低見3.51元。

【09：34】電訊數碼 （06033） 年度溢利約7558萬元，跌33%，不派息，股價績後跌11%，破底低見1.12元。

【09：29】保利文化 （03636） 復牌飈升7成，開報8.5元破頂。保利文化獲大股東保利集團溢價78%提私有化。

【09：26】達利食品 （03799） 獲溢價38%提私有化，股價復牌高開32%，開報3.59元。

【09：26】【新股IPO】藥師幫9885首掛開報23.05元升15.3% 一手帳面賺610元

【09：22】蔚小理逆市上升，小鵬汽車 （09868） 升近6%、蔚來（009866）升逾6%，理想汽車 （02015） 升逾1%，ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，美團 （03690） 跌0.7%，恒指低開48點，開報19099點，科指跌0.1%，報3967點。

【理想2015】理想一周銷量7500輛 月銷量將達3萬

【騰訊大股東】Naspers和Prosus放棄交叉持股架構、減持騰訊誘因增或減？ 年報揭一年套現總額

【09：13】期指開報19142點，升4點。

【09：02】保利文化 （03636） 復牌。

【08：49】達利食品 （03799） 今早復牌。

【08：44】恒指黑期升約22點，報19173點，道指期貨跌18點，報34165點。

【07：45】【新股IPO】來凱醫藥2105超額認購4.8倍 一手中籤率22%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】揭周大福企業親自出手兩大原因︱黑人陳建州明否認性騷擾大牙

【07：45】港股ADR收報19161點，升21點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.12元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報341.31元，較港收市價低0.09元或0.03%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.32元，較港收市價低0.13元或0.2%。

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【07：30】美國最新經濟數據勝預期，紓緩投資者對大幅加息影響經濟增長的憂慮，道指漲逾200點，標指與納指升超過1%。道指升212點，報33926點；標指升49點，報4378點；納指升219點或1.65%，報13555點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升47點 小鵬蔚來美股高港7%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華能國際電力、華電國際電力、中國電力

責任編輯︰梁浩碩