【NVDA】英偉達、AMD盤前跌　分析：買入機會　美國據報考慮向中國AI芯片出口實施新限制

▲ 【中美角力】美國據報考慮向中國AI芯片出口實施新限制 NVIDIA、AMD盤後跌

美國政府據報正考慮對向中國的人工智能芯片出口實施新限制措施，因憂慮競爭對手的技術實力。芯片製造商英偉達（NVIDIA 美︰NVDA）盤前跌近4%，AMD（美︰AMD）盤前跌3%。

華爾街日報引述知情人士報道，美國商務部可能最快下月初採取行動，在事先未獲得許可證情況下，禁止NVIDIA及其他芯片商向中國和其他相關國家客戶發送芯片，此舉可能進一步削弱中國建構人工智能的能力。

相關行動將是對去年10月宣布的出口管制措施進行編纂和擴大的最終規定一部分。根據當時新的規定，美國芯片製造商在出口用於先進人工智能計算和超級計算的某些芯片時，須獲得商務部許可。

英偉達此前公布 將在中國提供一款名為A800的新型先進芯片，以滿足出口管制規定。知 情人士透露，美國考慮的新限制令甚至打算禁止在未經許可情況下出售 A800芯 片。

報道又指，美國政府還考慮限制向中國智能公司租賃雲服務，指這些公司利用此類安排規避先進芯片的出口禁令。

目前仍不確定新限制措施的具體發布時間，但知情人士透露可能會等到美財長耶倫完成7月初訪中行程後才採取行動，以免觸怒北京政府。

Hargreaves Lansdown分析師Susannah Streeter指，隨著出口管制的最新預期，投資者將評估新規則對芯片製造商銷售的限製程度，並由於芯片公司佔指數比重大，任何信心動搖都會對股指產生影響。該行預期短綫有更大的沽售壓力，但事實上這將是逢低買入的機會，由為股票今年以來累升1.8倍。

花旗分析師 Atif Malik 發布報告，估計中國業務佔整體數據中心銷售額 300 億美元的 5%至10%。總的來說，相信今年AI（人工智能）需求將超過供應，英偉達可轉賣其芯片。

花旗重申英偉達「買入」評級，不過英偉達去年指相關措施對銷售額有 4 億美元影響，但現在可能會因需求增加而高得多。

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責任編輯︰梁浩碩