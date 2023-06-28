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【新股IPO】來凱醫藥2105超額認購4.8倍　一手中籤率22%（附分配結果連結）

新股IPO 07:41 2023/06/28

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【新股IPO】來凱醫藥2105超額認購4.8倍　一手中籤率22%（附分配結果連結）

來凱醫藥 （02105） 公布招股結果。生物醫藥科技公司來凱醫藥發售價為每股12.41元，集資淨額7.1億元，一手中籤率22.3%，抽5手（2500股）即可穩獲1手。來凱醫藥將於6月29日掛牌。【分配結果連結】

來凱醫藥於香港公開發售部分共錄得2570人認購，超額認購4.8倍，國際發售部分超購近0.1倍。

所得款項淨額約33%預計將用於迅速推進核心產品之一LAE001的臨床開發及批准，23.3%將用於推進另一核心產品LAE002的臨床開發及批准，20.8%將用於加快其他現有管線產品的研發，並不斷推進及改進管線產品，9.9%將用於提高產能及發展其製造能力，7.6%將用於業務發展活動及增強其全球網絡，5.4%作營運資金及其他一般企業用途。

【新股IPO】慧居科技2481周三招股　入場費4242元（第二版）

【新股IPO】菜鳥網絡傳最快第三季遞表　3大速遞網絡公司湧港上市？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 來凱醫藥－B（02105）
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