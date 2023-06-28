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【美股焦點】META彈3%股價半年倍升　花旗、瑞銀目標價鬥牛

股市 07:22 2023/06/28

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【美股焦點】META彈3%股價半年倍升　花旗瑞銀目標價鬥牛

美國科技股回氣，Meta（美：META）股價反彈3%，收報287.05美元，成交74.5億美元，年內升幅達139%，跑贏Tesla（美：TSLA，特斯拉）的103%，落後於Nvidia（美：NVDA，英偉達）的187%。

Meta急升3%，主要原因是花旗提高Meta目標價，由315美元上調至360美元，市場最牛，每股盈利17.01美元，花旗預期Meta的2024年廣告收入按年增長14%，其中短片Reels收入約為10.5億美元，認為Reels正愈來愈多廣告商採用。

瑞銀半年內第三度上調Meta目標價，2月初由158美元上調至235美元，4月初由235美元上調至280美元，至今再由300美元上調至335美元，並評為首選股份，原因是Meta的AI能力遭到市場忽視，認為生成式人工智能技術被視為下一個關鍵驅動力，預計Meta將技術廣泛應用到App之中。

瑞銀相信Meta會成為AI贏家，投資者眼光僅看到如何應用到廣告，而很少聚焦到使用者應用，將可推動用家新的互動及新廣告單元，認為並未反映到股價中。

【美股焦點】Meta VR頭戴裝置推訂閱制　每月8美元包什麼？

【科企裁員】Meta完成裁員一萬 非工程類職位成本周重災區

記者：譚志偉

美股 瑞銀 花旗銀行 目標價 Meta
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