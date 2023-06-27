【數碼轉型】香港寬頻推出「易·IT」方案　助中小企數碼轉型

疫後香港經濟逐漸復甦，惟在人才持續短缺及資源有限下，中小企要繼續數碼轉型仍然具挑戰性。香港寬頻企業方案（HKBNES）今（27日）宣布，夥同多間科企推出「易‧IT」（IT.Simplified）服務，目前主要服務中小型企業。

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香港持股管理人兼企業方案策略總裁許先耀以開設咖啡店為例，指出單是小型企至少會接觸到包括Wi-Fi設備、支付系統、閉路電視系統、客戶及業務資料存取、設備的硬件及軟件維護、網絡安全等多個IT範疇。

中小企數碼轉型 迎3大挑戰

然而，中小企正面臨1）IT技術愈趨複雜、2）無時間，及3）無IT人才處理所需IT工作的3大挑戰。

「易·IT」服務方案為一站式IT服務，為客戶提供基本(Basic）、標準(Standard）、進階（Pro）三種組合的選擇，全面在配合企業在各個業務發展階段的IT需要。無需任何前期投資，客戶可享包括由香港寬頻獨有三重光纖網絡支援的極速穩定商業寬頻、升級託管 Wi-Fi 網絡、企業級網絡安全設置、通訊及話音連接等。

該企的未來持股管理人及企業方案行政總裁何達則補充，很多小型企業的老闆都身兼公司IT人員，即使本身沒有相關知識，亦會透過自學及向朋友求助，使其可以稍為解決其公司的IT需要。但由於資金、人才及自身知識有限。

很多時，中小企發現做不到，便會直接放棄；當中以網絡安全最易被忽略。

騰出人手 提升業務表現

他建議中小企，將IT工作外判予相應的服務供應商，讓老闆及騰空出來的人手，更專注在提升業務，而非IT技術層面。

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記者：殷凱怡

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