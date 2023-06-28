【人工智能】AI提升網店效率　自動生成內容簡化近7成工作

生成式AI（Generative AI）近期非常熱門，愈來愈多企業都在研究如何將它用於商業上的可能性。多家本地零售品牌就將生成式AI引入到網店系統，除了設立成本大減，更大幅減少人力負擔，有品牌直言可減少一半人手，並將人手轉到更能提升銷售的角色。

【無人商店】手機支付及少子化 助智能自動販賣機需求增

自動生成內容快速上架數千貨品

本地美妝連鎖店品牌莎莎很早就已經開始了網上商店的業務，歷年投資了很大筆數字，在兩年前疫情期間開始轉用SaaS的網店平台服務。莎莎電子商貿總監李永康表示，採用新網店平台後能降低成本至兩成，管理人手也減半，由以前需要4人去運作，現在減少至1至2人，而且還是兼任，平常可處理其他市務營銷工作。

李永康表示，由於莎莎的網店面向不同市場，使用的語言也不同，最初就需要大量人手處理翻譯問題：「如果貨品不多還好，但同時有數千件商品上架的話，這個工作量就很驚人。以前會找自由工作者代為翻譯，但既要成本也要時間，若要配合快速的市場推廣周期就會很困難。」而現在莎莎就透過使用SaaS的網店平台，將這些工序大為簡化。

「只需輸入一般的商品資料，網店平台就能自動生成合適的商品說明，我們不用額外再為此而撰寫，而且還能自動翻譯文案到不同的語言，大為簡化流程。」李永康指新的網店系統整體省下5至6成的成本，並將人手作更有效運用，能做到比以前多2至3倍的推廣次數，創造更多的收入。

▲ 莎莎電子商貿總監李永康表示，採用新網店平台後能降低成本至兩成，管理人手也減半。

AI輔助提供消費建議並回答查詢

連鎖家電商店億世家亦利用AI配合CRM系統提升與顧客的互動體驗，將節省的人手用於做更多市場拓展工作，建立成本和維護成本也由7位數大減至三分一以下。億世家行政總裁許慶得表示，他們很多年前已建立自己的網店系統，但直言它「僅只是一個網店」，沒法配合CRM等工具提供完善的顧客消費體驗。

「舊網站不只不支援流動上網，也缺乏很多今天必須的功能。」許慶得指採用新的SaaS網店平台不僅大為減少建立成本，日常維護成本亦大為降低：「我們目標不是節省人手，但因為AI減少很多工作量，原來的人手自然能有時間做市場拓展的工作，再加上系統故障減少，把開會時間用於市場拓展更是無形的好處。」

億世家透過AI分析顧客的購買習慣，結合背後對零售數據的分析，能提供更個性化的數碼推廣。由自動化生成推廣內容，到運用AI提供其他購物建議，強化網店的促銷功能。億世家也利用人工智能自動生成對答來回覆客戶的WhatsApp：「如果AI沒法幫到顧客，自然會選擇切換到人手客服，但目前來說沒見到有大量的切換次數，證明人工智能確實幫到忙。」

▲ 億世家行政總裁許慶得表示，透過AI分析顧客的購買習慣，結合背後對零售數據的分析，能提供更個性化的數碼推廣。

AI正在改變電子商務世界

提供SaaS網店系統服務的91APP，其董事黃震宇表示人工智能正大大改變電子商務的世界：「以前幾千件貨需要好多人力上架，但現在利用AI就能自動生成內容，生成的內容也能自由設定，由一段文字到點列式也可以，還能翻譯成不同語言的版本上架各國的網店，大大減省人手。」

黃震宇指91APP的網店平台還可以智慧分析商品，自動標註各種不同的標籤，包括品牌、名字、類別、功能、成份、功效等，不僅在智能提供商品建時可更精準，亦有助搜尋器的SEO：「這些標籤可以自動生成成千上萬個的登陸頁面，當消費者搜尋一些字眼是符合標籤時，點擊連結就能直接去到登陸頁面，上面全部都是符合標籤的商品，甚至還能自動生成簡單的說明，當方便到消費者的時候，自然也能提高銷售。」

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本報記者：李智賢

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