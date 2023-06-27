【暑期活動】小朋友返「暑期工」親嘗5大夢想職業 變身偶像練習 自製創意雪糕

下月就踏入暑假，父母要開始為孩子物色暑期活動。由2023年7月15日至8月20日，荃新天地推出「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」主題活動，商場2期中庭化身為夢想職業體驗館，讓小朋友發揮興趣與專長，挑戰5大非凡職業，展開樂而忘返又充滿啟發性的「打工實習」旅程。



無論是好奇心爆棚、創意無限或充滿表演欲的小朋友，都可以走入特意打造的夢想職業體驗館，迎接樂趣滿分的打工體驗。S+ REWARDS會員可以憑點數於S+ REWARDS APP換取工作體驗證。孩子穿上可愛服裝，可成為「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」或「偶像練習生」。透過與眾不同的職場體驗，提升自信和學習新技能，更可以發掘自己的未來發展方向及目標。努力完成每項職場體驗，更可賺到「夢想代幣」，換取各項精彩獎賞，學習一分耕耘一分收穫的意義。

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只要成為S+ REWARDS會員，並憑指定點數即可換領「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」工作體驗證，讓4歲至12歲的小朋友度過充滿歡笑和收穫的假期。參加者於預約時間，到達「夢想職業體驗館」，換上可愛「工作服」，隨即展開能夠學以致用、擴闊眼界的精彩職場生活！



色彩繽紛的夢想職業體驗館分為5大專區，讓小朋友可以親自體驗「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」及「偶像練習生」5大非凡職業！於專業導師帶領下，透過充滿趣味性的工作體驗啟發出不同潛能，為未來個人發展訂下契機。





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除了可以體驗5大職業的工作樂趣，以及學習到不同的有趣知識之外，小小職場新鮮人更可以從中提升責任感及團隊合作性。參加者每完成一項體驗更可以賺取「夢想代幣」，用來換取文具、生活用品、玩具等精彩獎賞，學習簡單的管理、儲蓄和消費的金錢觀念。



是次職業體驗活動十分多元化，能讓小朋友探索課堂外的興趣，亦能從過程中學習與別人相處的技巧，對有特殊需要(SEN)的小朋友而言，在想像力和表達能力的發展上有莫大的幫助。荃新天地聯同協康會特意安排多場職業體驗活動予SEN小朋友。活動參加者即場捐款20元予協康會，即可獲贈「夢想職員證」，於韓式影樓場景前拍攝及製作精美的即影即有職員證件，使孩子更能更投入各項工作體驗，讓美好暑期體驗可以隨時重溫。所得捐款協康會將會用作幫助不同能力的兒童及青年盡展潛能，支援有需要的家庭，締造平等融和的社會。



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小朋友參與夢想職業體驗之餘，於指定商戶消費並出示「夢想職員證」，即可享有期間限定員工優惠﹗當中包括︰SKECHERS購物折扣、FANCL購買產品滿800元即可獲贈乳酪柔膚軟膜 - 水潤修護 1支、維特健寧20元現金券等。





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責任編輯：陳詠妍