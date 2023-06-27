【自動駕駛車禍】Tesla自動駕駛系統失靈　撞向停泊車輛

▲ Tesla自動駕駛涉嫌與多宗交通意外有關。

由美國電動車龍頭Tesla開發的自動駕駛功能自推出以來，安全問題一直引來外界關注及質疑。上周五（23日）美國賓夕泛尼亞州（Pennsylvania）又再次發生自動駕駛系統失靈的交通意外，一輛處於自動駕駛模式的Tesla，撞向停泊車輛，18歲的男司機隨後被警方控告不小心駕駛。

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據路透社報道，賓夕泛尼亞州警方在周一（26日）表示，這輛Tesla以自動駕駛模式在道路上行駛時，撞上了停泊在同一條路上右側車道的一輛貨櫃車車尾。警方稱，撞車的原因是因為該車輛處於自動駕駛模式，而18歲的男性司機隨後被控告不小心駕駛。意外中並沒有人受傷。

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事實上，這並非Tesla自動駕駛系統首次發生意外，今年二月在美國加州（California），一輛Tesla Model S撞向一輛停泊的消防車，導致該Tesla司機死亡，事件更引發美國國家公路交通安全管理局介入調查。

惟在截稿前，Tesla仍未就是次意外作出回應。

責任編輯：王愷楹

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