【綠色金融】金管局李達志：綠色金融市場是內地下階段開放重點　香港助引進國際資本

金管局副總裁李達志在亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）中國資本市場峰會發表主題演講，指目前動盪的市場環境給人民幣資產的投資者帶來了挑戰，發達經濟體和新興經濟體的貨幣緊縮政策大體同步，中國經濟復甦慢於預期，貨幣相對疲軟，相較美息有負收益率差。有效的風險管理對於中國資本市場的參與者來說愈來愈重要，尤其是隨著外國投資者的參與不斷增加。

李達志表示，上月啟動的「互換通」，擴大香港與內地衍生品領域的相互市場准入，使人民幣債券投資者能方便地進入流動性更強的在岸利率掉期市場，管理相關的利率風險，而不是依賴離岸無本金交割的利率掉期。 這些舉措受到了市場的歡迎，有利於加強境內市場與國際投資者的互聯互通，並最終有利於在岸金融市場的高質量發展。

李達志又指，內地下一階段對外開放的另一個重點是綠色金融市場，估計減碳方面需要投入超過100萬億元人民幣，這為外國投資者提供了重要的氣候融資機會。作為亞洲領先的綠色和可持續發展金融中心以及進入內地的主要門戶，香港通過將國際資本引向綠色項目，在支持內地氣候轉型方面發揮了關鍵作用。

他亦提到，具競爭力的氣候金融生態系統需要數據、人才等支持，金管局正在與其他監管機構和行業合作，提高數據的可獲取程度和分析能力，並通過綠色金融培訓計劃和監管機構批準的知識框架培養人才。

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編輯：胡學能