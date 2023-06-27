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【職場熱話】港男年近30歲想進修轉行做IT 網民:28歲才開始真的是遲了點

理財智慧 19:31 2023/06/27

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轉行進入一個全新的行業，無論年齡和經驗都是一個困難挑戰。近日，有網民在網上討論區發文，指自己還有兩年便30歲，想要進修並轉行做資訊科技(IT)業,樓主雖已有詳盡計劃,但仍想詢問網民意見。網民意見不一，亦給予樓主一些出路建議。

【券商點睇】國家政策扶持下形成實際壟斷 中國民航信息網絡增長潛力大【見下頁

按圖看樓主經歷：

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【裝修設計】兩口子29萬元打造實用家居 儲物空間無處不在【見下頁

有網民認為樓主年近30才入行已經太遲，「你28歲才開始坦白說真的是遲了點，IT業的博殺期多數是24至28歲由低位開始做拿經驗，29歲已經有明確方向開始照着走，朝住目標繼續升」，他解釋IT業講求經驗和學歷「很多公司在聘用IT職位時，不會直接錄用零經驗的人到正式職位，例如IT支援或IT工程師，更多人是從實習時期就開始累積經驗。而實習是黃金期，許多公司會聘請剛畢業的大學或IVE畢業生。如果是IVE出身，更加要求擁有學位才能被考慮升職。因此，想要快速晉升必須繼續讀書。」但亦有網民表示「當你人生還要工作多30到40年，現在入行應該不遲。」

【樓市冷知識】為何「30」成私人樓宇關鍵年份? 小業主必要知道的6件事【見下頁

網民指「IT技術支援是IT界的最低薪職位，如果你十年後還未晉升為經理職位，預期的薪水只會有三萬多元，不會過四萬」，亦分享IT業的其他職位，「如果想要成為程序員或系統分析師（SA），必須預期不斷學習新舊語言和加班工作，因為許多公司需要跨越不同的系統平台，包括新舊系統和相關系統。」、「基本上程序員兩年會升職一次,跳槽後人工是翻倍地升，但也辛苦百倍，是『甩晒頭髮都未辛苦完』」、「寫代碼的是懂得越多越有優勢，升職管理人員也變得容易。」另外網民提醒「對於網絡的工作，很多都需要輪班，如你的IT技術支援公司是7天24小時運作的，那麼很大的機會也要輪班。」

2018年入市屯門啟豐園兩房　5年貶值16%　業主帳蝕80萬【見下頁

還有網民就IT業提出建議，「如果你本身健談且具備優秀的管理技巧，你可以逐漸轉向項目管理方向，做一個『專盈點』。後期再考取不同的認證，來支持自己的工作經驗（例如PMP）。但這個職位你預計要會許多其他領域的知識，例如會計等，這樣你才能更深入地與不同的用戶進行溝通。甚至有更加深層交流，再厲害點成為顧問都可以。」網民亦鼓勵樓主「有了經驗之後，就可以自由選擇工作，而不是被工作選擇。這樣工資的議價空間就會大很多」。

【假日好去處】粉嶺舊球場化身「粉嶺同樂谷」 7月1日 免費玩高球、木球、攀樹、與小馬打卡、賞樹【見下頁

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撰文 : 陳美鳳

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