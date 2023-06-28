【美妝產品】屈臣氏與Amorepacific集團簽訂合作協議 引入更多K-Beauty產品

屈臣氏集團宣佈，與韓國最大美妝企業愛茉莉太平洋集團 (Amorepacific Group)簽訂協議，進一步加強兩家公司的合作，為亞洲顧客帶來更多潮流 K-Beauty 產品。

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目前，屈臣氏向亞洲顧客提供 Amorepacific 集團旗下的美髮品牌 RYO 呂和 Mise-EnScene，以及美容品牌 ETUDE 和 Innisfree 的產品。其中 Mise-En-Scene 特別受顧客歡迎， 自 2019 年以來每年錄得高達 30%的複合增長。

對於是次協議：，屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示：「過去12個月，屈臣氏集團 K-Beauty 產品的銷售額錄得雙位數增長。透過我們在亞洲 和歐洲廣泛的 O+O（線下及線上）平台，我相信是次與 Amorepacific 集團的合作，能讓 顧客體驗更多由韓國文化啟發的優質美妝產品。」此外，她亦提到隨著顧客越來越關注環保，對產品需求不斷提升，屈臣氏將會聯同 Amorepacific 集團，引進更多 Clean Beauty 可持續產品，務求減低對環境的影響。

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Amorepacific 集團總裁李相穆表示：「「作為兩個行業領袖，通過共同合作，可發揮更大 的協同效應，並有效滿足顧客在護膚美容方面的多元化需求。」

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撰文：鄭日棱