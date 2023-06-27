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【大行看法】安盛：內地經濟存在不確定性　外資對投資中國保持觀望

股市 18:47 2023/06/27

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港股今年至今表現平平，中國經濟重啟概念未能帶旺股市，安盛投資管理Investment Institute主席兼核心投資部投資總監Chris Iggo表示，內地經濟存在不確定性，需要時間重建消費者信心，令外資現時對投資中國卻步，僅保持觀望態度。

外資未有大規模撤出中國

Chris Iggo指，外資在疫情前普遍傾向增加在中國投資，但疫情後加上貿易戰後，就變得更謹慎，出現撤資或暫停增加投資。而且外資亦關心企業監管情況，希望外國公司在華經營有更強的清晰度。但他認為外資並未有大規模撤出中國，中美貿易仍保持增長，因此情況並未有市場想像般壞。

他預期，中國經濟增長往後數年可達到5%水平，但難再有更顯著增長，增長重點將取決於政治因素，包括中美關係是否改善，以及美國大選後形勢。

看好歐美投資級別債券

聯儲局過去一年激進加息，Chris Iggo預期美國通脹會保持高企，明年才能回到央行目標，高利率走勢亦會維持，減息行動或有機會明年才開始，美國經濟會出現輕微衰退。

他認為利率居高不下的情況持續，有利債券收益率，故現時看好固定收益資產，主要為美國及歐洲的投資級別債券，至於被稱為「垃圾債」的高收益債券，他坦言產品利率並非特別高，在其他低風險甚至無風險資產收益率不俗下，吸引力未算大。

對於人工智能（AI）板塊今年成為炒作主題，他認為創新科技技板塊帶動大市上升，AI可推動新技術和價值鏈，而且應用場景涉及醫療保健、零售、金融、教育和政府等行業，認為未來可提高生產力和增長潛力，但建議投資者要留意AI泡沫和潛在監管風險。

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編輯：葉志偉

貨幣政策 美股 港股 經濟 貿易戰 人工智能 減息 加息 板塊 美國聯儲局
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