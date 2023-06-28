29歲黑猩猩長年困籠 「放監」初見廣闊藍天超驚喜（有片）

美國一隻29歲雌性黑猩猩「雲呢拿」（Vanilla）被關在籠中多年後，獲送至位於佛羅里達州一個黑猩猩保護區。有動物學家分享一段影片，顯示「雲呢拿」入住保護區首日獲同類歡迎的溫馨畫面，在初次飽覽廣闊藍天時更展現驚喜神情。

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「雲呢拿」出生後住在紐約的靈長類動物實驗醫學和外科實驗室，困在一個面積僅得5呎的籠子，空間十分狹窄。

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實驗室於「雲呢拿」兩歲時倒閉，牠獲轉送至加州一個收容所，與一眾黑猩猩可居住在面積較大的籠子內。但收容所2019年受大火侵襲，「雲呢拿」與其餘480隻動物再次無家可歸。

「雲呢拿」在救援人員協助下，獲重新安置到佛州一個黑猩猩保護區，經隔離後可進入保護區與一大群黑猩猩群居。

靈長類動物學家Andrew Halloran早前於美國靈長類動物學家協會研討會上，分享「雲呢拿」入住保護區首日的片段。

片段顯示「雲呢拿」踏出首步，就獲得保護區內的雄性黑猩猩領袖Dwight擁抱歡迎，「雲呢拿」望著天空忍不住露出驚嘆的表情。

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然後大量黑猩猩夥伴前來迎接「雲呢拿」，讓「雲呢拿」十分高興。

保護區佔地3英畝（約1.2公頃），「雲呢拿」與黑猩猩夥伴都可在內無憂無慮地走動，也不用再困在籠內。

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責任編輯：鄭錦玲