【業績︱珠寶股】六福去年度純利少賺7.7%、末期息55仙　股息率達4.7厘　股價績後挫一成

▲ 六福去年度純利少賺7.7%、末期息55仙 料今財年內地淨增350間店

六福 （00590） 截至3月底止財年，純利按年跌7.7%至12.8億元，末期息維持0.55元，全年共派息1.1元，派息比率為50.3%。以六福周二（27日）收市價23.2元計，現價股息率約4.7厘。

六福股價績後挫一成，早段低見20.5元。

上財年六福收入按年升2%至120億元，港澳及海外收入按年升30.9%至65.86億元，港澳同店銷售增長34%，但內地市場收入則跌19.6%至53.9億元，同店銷售跌16.9%。受於黃金銷售佔比上升，集團毛利率按年跌0.6個百分點至27%。

截至3月底止，集團於全球共有3,105間店舖，淨增長為296間。其中，內地有69間「六福」自營店及2793間品牌店，香港則有45間「六福」自營店。

港澳4月至6月中同店銷售增長70%

六福指，對中長綫業務前景仍感樂觀，未來擴展仍集中於內地市場，料今年淨增設350間店，其中「六 福」店舖年度目標淨增長為300間，主要集中於四五 線城市開設品牌店，新品牌則計劃淨增50間店。集團將銳意在內地繼續發展電子商務業務，同時會優化自家電商平台，而且，也會繼續致力推動輕奢系列珠寶首飾的銷售，以拓展年輕消費者市場。

另外，集團計劃在香港市場淨增加5間店舖，並於海外增加5間自營店及5間品牌店。集團又指，港澳復甦的勢頭於2024財年首季保持，4月至6月21日的同店銷售增長約為70%，而內地則相對持平。

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編輯：袁諾曦