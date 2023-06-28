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美新娘婚禮10分鐘後變寡婦 新郎突猝死

環球社會熱點 08:35 2023/06/28

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美國一名女子上周一（19日）與男友走入婚姻殿堂，但新郎在婚禮完成後10分鐘後突然猝死，讓女子在短時間內由新娘變成喪偶寡婦。

倫敦音樂節歌迷掟亡母骨灰上台 P!nk當場嚇親（有片） 【下一頁】

羅馬鬥獸場被遊客簽名破壞 意部長呼籲網民緝兇（有片） 【下一頁】

在場賓客事後受訪透露，48歲丈夫Toraze Davis於婚禮當日舉行約1小時後第一次出現心跳停止。賓客指一切事發突然，轉眼間Toraze便因致命血栓而返魂乏術。

據親友透露，Toraze與女友Johnnie Mae的子女﹑父母﹑家人及親友均有到場觀禮，但想不到會目睹慘劇。據指兩人選擇當日共諧連理除紀念奴隸制結束的「六月節」（Juneteenth），亦為慶祝Johnnie Mae祖母生日。

    點擊圖片放大
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事後兩人朋友在網上發起眾籌，為Toraze喪禮及幫助Johnnie Mae與其子女未來生活募集10萬美元善款（約78.3萬港元）。截至周二（27日），金額已達近2.2萬美元（約17.2萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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