【租金寬減】房委會延長非住宅租金寬減 寬減金額則由75%調低至50%

房屋委員會宣布，轄下商業樓宇小組委員會今日通過延長向合資格非住宅租戶或暫准證持有人，以及以月租形式租用泊車位停泊商用車輛的停車場使用者提供的租金寬減，為期六個月。寬減期由7月1日起至12月31日，寬減金額則由75%調低至50%。

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房委會表示，此舉配合財政司司長2月公布有關紓緩企業經營壓力的措施。上一次適用的寬減範圍這次繼續適用。超級市場或超級廣場、便利店、個人用品店和新鮮、冰鮮或冷藏食品店租戶須提出申請，並提供銷售額下跌的證明，方可獲得上限50%的租金寬減。為支援小商戶，以個人名義承租的舖位和所有檔位會繼續享有50%租金寬減。

另外，鑑於香港經濟於復常路上前景樂觀，由7月1日起，就零售和工廠大廈單位續訂租約而採取的過渡安排停止，恢復正常續租安排，並不再發出以現有租金水平訂定的按月計暫准證。

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根了解，是次延長租金寬減措施估計惠及約8,200個非住宅租戶或暫准證持有人，而房委會的租金收入則減少約4.96億元。2019年10至本年12月，房委會向合資格非住宅租戶或暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金總額估計最高約52.2億元。

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撰文：鄭日棱