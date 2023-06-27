【大行點睇】中金：中海外首5月銷售達全年目標42%　維持「跑贏大市」評級 目標價下調至24.54元　

中金發表報告，指中國海外（00688）得益於發展多年來堅守「主流城市、主流地段、主流產品」的經營策略，今年首五個月的銷售表現顯著優於同業，累計銷售額已實現全年銷售目標的42%，較2022年增長20%至3537億元（人民幣，下同），換言之集團在6至12月份的銷售額，按年增約3.5%即可達成全年目標。

該行維持中海外「跑贏行業」評級，盈測不變，但考慮到近期投資者風偏邊際惡化，下調目標價7%至24.54港元。相對今明兩年預測市盈率5.7及5倍，股息率分別為5.3厘和6.1厘。

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該行認為，考慮到中海外在手貨源質優量足，今年全年包括中海外宏洋（00081）可售貨源達7,900億元、不含宏洋可售貨源近6,700億元，其中40%和33%位於一綫和強二綫城市，該行認為其兌現全年銷售目標的可見度較高。

此外，中金指出，考慮到中海外疫情壓制因素已基本移除，公司今年首五個月商業不動產板塊整體穩步向好，該行預計其今年20個項目將如期入市、有望帶動商業不動產板塊穩妥實現收入同比增長30%的目標。

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記者：李兆明