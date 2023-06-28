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【大行點睇】恒生投資管理：ETF通推出一年成交增7倍 港股估值吸引 留意三大類成長股

股樓投資 14:29 2023/06/28

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港股ETF通自去年7月推出，至今接近一年，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，按日均資產管理規模計算，今年5月日均資產管理規模超過120億元，較去年12月增長近8成。而ETF通5月的日均交易量接近17億元，較去年7月增加超過7倍，同時亦佔整體港股通超過6%。

她續稱，恒生投資於ETF通的資產管理規模，市場佔有率在第二季有所增加，日均市場份額由第一季的22.4%，增加至45%，尤其是追蹤恒指及國指的ETF，吸引特別多資金淨流入。

至於港股表現，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指出，恒指走勢偏弱，暫時見不到有向上的催化劑，中美關係緊張，政治風險仍比較高。不過，現時恒指市盈率約10倍，低於過去十年的平均值（約13.39倍），反映港股估值處於一個具吸引力的水平。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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他又稱，美國上月通脹放緩，5月CPI按年升幅是逾2年以來最小，但撇除食品及能源價格的核心CPI回落速度緩慢，同時美國房價仍然維持高企，預期美國加息步伐將會放緩，聯儲局今年內或再加息1至2次，今年底前美國不會減息。

港股投資策略上，薛永輝指出，市場正觀望內地政府會否在不久將來推出更多刺激經濟政策，在主動型中國股票投資方面，可採取槓鈴策略：優質成長型股份及具備重新評級潛力的價值股。

在成長股當中，他看好人工智能、先進技術及新能源三大類。人工智能可受惠於生成式AI熱潮，半導體及硬件需求逐步上升；先進技術則在全球化下，提升國產替代及政策扶持的預期；新能源受惠於政府繼續支持新能源汽車及裝備發展。

至於具備重新評級潛力的價值股，他較為看好電信、能源及銀行三大行業。政府首次關注股本回報率（ROE）及經濟現金流，對盈利能力和效率的關注將於股東利益保持一致。國企相對民企有較穩定回報，因這些股份的股息率平均較高。

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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記者：李兆明

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