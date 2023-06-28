  • 29°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太古19】太古逾300億出售美國可口可樂業務 料錄228億收益 將派發特別息117億

股樓投資 19:55 2023/06/28

分享：

分享：

太古（A股：00019，B股：00097）公布，以39億美元（約304億美元）代價，出售美國可口可樂業務全部已發行股本予大股東太古集團，預期交易將為太古帶來約228億元收益。

集團同時宣布，交易完成後，將會向股東派發特別股息，金額約117億元，相當於每股太古A派8.12元及太古B 1.624元，及相當於50%的預期出售收益。

根據公告，大股東太古集團擁有太古約60.31%之權益，及控制公司股份附帶約68.13%投票權，預期可收取約69億元股息。交易需獨立股東批准，並於今年11月30日前完成。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

公告指出，交易的顯著淨收益將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。公司計劃將餘下所得款項淨額，用於其大中華區和東南亞核心業務日後的投資項目， 以及這些市場的新增長領域。

美國太古可口可樂集團業務覆蓋美國西部的13個州生產、銷售及經銷可口可樂及其他飲料，業務區域包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、南達科他州、猶他州、華盛頓州及懷俄明州的部分地區，專營區域覆蓋的人口達約3000萬。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
太古股份公司 B（00087） 太古股份公司 A（00019） 可口可樂 股票 港股

下一篇文章

港府積極推動經濟　中原工商舖：下半年危中有機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款