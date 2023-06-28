【太古19】太古逾300億出售美國可口可樂業務 料錄228億收益 將派發特別息117億

太古（A股：00019，B股：00097）公布，以39億美元（約304億美元）代價，出售美國可口可樂業務全部已發行股本予大股東太古集團，預期交易將為太古帶來約228億元收益。

集團同時宣布，交易完成後，將會向股東派發特別股息，金額約117億元，相當於每股太古A派8.12元及太古B 1.624元，及相當於50%的預期出售收益。

根據公告，大股東太古集團擁有太古約60.31%之權益，及控制公司股份附帶約68.13%投票權，預期可收取約69億元股息。交易需獨立股東批准，並於今年11月30日前完成。

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公告指出，交易的顯著淨收益將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。公司計劃將餘下所得款項淨額，用於其大中華區和東南亞核心業務日後的投資項目， 以及這些市場的新增長領域。

美國太古可口可樂集團業務覆蓋美國西部的13個州生產、銷售及經銷可口可樂及其他飲料，業務區域包括亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、堪薩斯州、內布拉斯加州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、南達科他州、猶他州、華盛頓州及懷俄明州的部分地區，專營區域覆蓋的人口達約3000萬。

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記者：李兆明