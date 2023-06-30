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【大行點睇】時富：創新奇智專注研發AI產品 股價遇調整 中綫目標25元

股樓投資 18:05 2023/06/30

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時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指出，青島創新奇智科技（02121）專注為企業客戶提供AI產品及解決方案，近幾星期股價下跌提供良好入市時機，中期有望升至25港元左右。
創新奇智專注為企業客戶提供AI產品及解決方案，如AI平台、演算法、軟件和AI賦能設備等。公司致力通過人工智能提升客戶營運效率和商業價值，幫助企業實現數字化轉型。公司獲評為國家級專精特新小巨人企業，而其多家子公司亦獲評為省級專精特新企業。
 
延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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創新奇智2022年全年收入達16億人民幣，雖然公司把大部分收益用於研發和營銷管理等費用，但公司業務前景明朗，其收益增長率在同行中位居前列(2021-2022年按年增長超過80%)。隨著現時中國發展數字化政策和各行業迫切需要AI應用背景，創新奇智未來發展堪稱樂觀，預計2023年收入可達到24億人民幣。
 
創新奇智目前市盈率雖然高達55倍，但近幾星期股價下跌提供良好入市時機，中期有望升至25港元左右。有興趣投資AI主題股票的投資者可作考慮。

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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記者：李兆明

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創新奇智（02121） 大行報告 人工智能 股票 經濟 港股

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