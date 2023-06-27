【騰訊大股東】Naspers和Prosus放棄交叉持股架構、減持騰訊誘因增或減？　年報揭一年套現總額

騰訊 （00700） 單一最大股東Prosus和南非Naspers公布，已獲得監管批准，兩家公司將解除現有交叉持股架構。Naspers表示，受原有交叉持股架構和《南非公司法》規定，Naspers層面的回購受到限制，隨解除交叉持股架構，公司可繼續推行回購計劃，而Prosus的回購計劃則沒有受影響。

Naspers和Prosus近一年累計減持約1000億元騰訊持股

Naspers 去年6月宣布「無上限」減持騰訊以支持自身回購計劃，Naspers今日公布，截至今年3月底，累計減持騰訊套現107億美元（約838億港元），持股比例由28.81%降至26.16%。

據Prosus最新補充，在今年4月至6月22日期間，另行減持4678.97萬股騰訊，套現20.5億美元。換言之，在過去12個月，Naspers和Prosus從減持騰訊股份套現約127.5億美元，折合約999億港元。

棄交叉持股 解除Naspers回購限制

Naspers 和直接持股騰訊的Prosus於2021年訂立交叉持股架構，Naspers持有約60% Prosus 股權，而Prosus持有約49% Naspers 股權。公司解釋，有關做法是為了降低Naspers佔南非約翰內斯堡證券交易所的市值比例。

因應最新Naspers 佔當地交易所市值權重由23%降至9%，而且投資者反映交叉持股架構複雜，因而建議解除有關架構。

南非監管機構最新批准，讓Prosus稀釋出其在Naspers的持股，而Naspers將保留對Prosus的控制，並保持對該公司43%的直接經濟利益，Prosus行政總裁Bob van Dijk表示，解除交叉持股的架構將在今年內表決。

減持騰訊誘因增？ 市場初步反看好騰訊

Naspers 去年6月宣布將無上限減持騰訊，有序地回購公司股份，但公司最新表示，由於Naspers層面的回購計劃是通過其南非子公司的收購來實施，按當地《公司法》，回購股份數量有限，而放棄交叉持股可令限制消除，令公司繼續進行回購。

Naspers去年解釋，回購是為了降低資產淨值（NAV）折讓。截至今年3月底，公司股價較NAV的折讓已收窄17百分點。

最新持股架構重整雖然令Naspers可更靈活地使用減持騰訊而來的資金，變相提高減持誘因，但交易建議已直接推升公司股價，毋須減持騰訊已達至收窄NAV折讓效果。

Naspers 約於香港時間星期二下午公布交易，而騰訊尾市仍維持逾2.5%升幅，反映初步市場反應正面。

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編輯：麥德銘