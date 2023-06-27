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【阿里巴巴 9988】傳阿里旗下菜鳥及盒馬最快下季申請上市 菜鳥估值或達200億美元

股樓投資 18:08 2023/06/27

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阿里巴巴（09988）旗下物流業務菜鳥及新零售業務盒馬鮮生，據報最快將於今年第三季向聯交所提交分拆上市申請。分拆消息刺激下，阿里股價造好，曾高見85.75元，最多升3%，收報85.45元，升2.6%，成交額28.6億元。

同場加映﹕【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

據外電引述消息人士指，菜鳥已委託花旗、中信證券及摩根大通負責籌備上市事宜，估值可能達150億至200億美元，若發行10%股份，集資額可達15億至20億美元，最進取的時間表是今年底前完成上市。另外，據報盒馬委託中金公司及摩根士丹利籌劃上市，目標估值40億至50億美元。有報道指，盒馬最快兩周內遞交上市申請，預料11月中旬公開招股和掛牌上市。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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阿里於3月宣布將業務重組為「1+6+N」架構，5月公布旗下多個業務單位的分拆和融資計劃。當中，持有67%股權的菜鳥計劃未來12至18個月內分拆上市，盒馬則預期半年至一年內分拆上市。

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記者：郭秀慧

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港股 盒馬 阿里巴巴－SW（09988） 分拆 菜鳥 阿里巴巴

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