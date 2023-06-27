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2018年入市屯門啟豐園兩房　5年貶值16%　業主帳蝕80萬

股樓投資 18:04 2023/06/27

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市場氣氛低迷，二手交投淡靜，部分業主為求盡快套現，寧蝕讓沽貨，其中屯門啟豐園有兩房單位以420萬元沽出，賬面蝕約80萬元，物業期內貶值16%，翻查資料，原業主於2018年，即樓市高峰期入市。 

中原地產陳智生說，屯門啟豐園3座中層E室，實用面積326平方呎，兩房間隔，附新淨裝修，原叫價450萬元，放盤約兩星期，終減價30萬元，以420萬元沽出，實用呎價約12,883元。 

資料顯示，原業主於2018年中以500萬元買入單位，持貨5年，現賬面蝕約80萬元離場，單位期內貶值16%。買家為同區上車客，見單位附帶新淨裝修，可節省裝修費及時間，故購入自用。 

延伸閱讀 【2023新盤】黃竹坑站海盈山已上載樓書 定價參考南區豪宅【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

啟豐園 屯門 中原地產 二手市場 私人屋苑

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