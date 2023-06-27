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【假日好去處】粉嶺舊球場化身「粉嶺同樂谷」 7月1日 免費玩高球、木球、攀樹、與小馬打卡、賞樹

理財智慧 18:13 2023/06/27

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香港高爾夫球會即將再次舉辦「香港高爾夫球會同樂日」，並於7月1日（星期六）在粉嶺舊球場推出全日活動。活動當天，市民可以以特惠價26元享受早上的高爾夫球場體驗，下午2時至6時更可免費入場。

無需登記 免費入場

球會亦準備一系列活動，包括高爾夫和木球體驗、親近小馬仔、攀樹體驗、自然導賞團等。是次「香港哥爾夫球會同樂日」無需事先登記，市民只需前往粉嶺舊球場即可免費參加。活動當天還提供免費穿梭巴士服務，每15分鐘一班，往返上水港鐵站和粉嶺舊球場，方便市民前往。歡迎大家攜同家人、親友一同參與，享受在古樹環抱、綠茵如毯的草地上愉快玩樂和拍照留念。

    點擊圖片放大
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入場人士更可獲贈精美禮物一份，數量有限，先到先得，送完即止。粉嶺舊球場的多功能運動場亦於7月1日舉行「慶祝回歸二十六周年全港五人足球公開賽」，屆時將有約千名小學生和家長到場，歡迎市民入場為足球小將打氣。香港哥爾夫球會在舊球場1號至3號洞設「夜行徑」，每天晚上5時至9時開放。活動當天「夜行徑」在「香港哥爾夫球會同樂日」結束後照常開放。

「粉嶺同樂谷」活動

  • 在國際級球場體驗高球樂趣
  • 戶外運動體驗
  • 動物全接觸
  • 漫遊北區古樹群
    點擊圖片放大
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除了大廳之外，業主也非常重視書房，他們希望可在同一空間做着各自喜歡的事，又彼此陪伴。設計師巧妙地利用窗台位置，設計一張小長椅連小茶几，並且利用大窗的採光，可以在窗旁閱讀和茗茶，另一位亦可以在旁工作等，小空間不僅實用，同時也非常適合夫婦二人相互陪伴又從事個人活動。

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責任編輯：陳玉蓮

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