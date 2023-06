倫敦音樂節歌迷掟亡母骨灰上台 P!nk當場嚇親（有片）

英國倫敦一年一度的「BST Hyde Park」音樂節上周揭幕,美國女歌手P!nk周日(25日)演唱期間,一名歌迷居然將亡母骨灰掟上舞台。P!nk被歌迷太過興奮的舉動嚇到,一度中止表演。

羅馬鬥獸場被遊客簽名破壞 意部長呼籲網民緝兇(有片) 【下一頁】

P!nk於演出期間,獲台下歌迷送上大量禮物,包括鮮花、造型可愛的玩偶及和藝術品。但當她演唱飲歌《Just Like a Pill》時,突然有人將一包物品投擲到舞台上。

從網上流傳片段可見,P!nk隨即拿起這袋裝有灰色粉末的膠袋,神情明顯很錯愕。

然後P!nk問台下的人:

係咪你阿媽嚟?(Is this your mom?)

台下的人似乎回答是,P!nk就無奈地表示:

我都唔知有咩感受好?

(I don’t know how I feel about this.)