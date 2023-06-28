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倫敦音樂節歌迷掟亡母骨灰上台 P!nk當場嚇親（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/06/28

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英國倫敦一年一度的「BST Hyde Park」音樂節上周揭幕，美國女歌手P!nk周日（25日）演唱期間，一名歌迷居然將亡母骨灰掟上舞台。P!nk被歌迷太過興奮的舉動嚇到，一度中止表演。

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P!nk於演出期間，獲台下歌迷送上大量禮物，包括鮮花、造型可愛的玩偶及和藝術品。但當她演唱飲歌《Just Like a Pill》時，突然有人將一包物品投擲到舞台上。

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從網上流傳片段可見，P!nk隨即拿起這袋裝有灰色粉末的膠袋，神情明顯很錯愕。

然後P!nk問台下的人：

係咪你阿媽嚟？（Is this your mom?）

台下的人似乎回答是，P!nk就無奈地表示：

我都唔知有咩感受好？

（I don’t know how I feel about this.）

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P!nk更指不得不説，這是她第一次遇到這類事情。

另外，P!nk在舞台上與12歲的女兒Willow以二重唱形式，演唱Pink 於2021年發行的歌曲《Cover Me in Sunshine》。

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責任編輯：鄭錦玲

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