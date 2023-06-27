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【職場熱話】網民問40歲退休有甚麼條件 退休要儲年支出的25倍？

理財智慧 17:53 2023/06/27

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提早退休，是許多人夢寐以求的生活方式，但要實現這個目標，需要有一定的財務規劃和投資策略。近日，有網民在網上討論區發文，指自己「冇錢」又想要40歲退休，因而詢問網民以自己的狀況要收入多少才能退休，帖文引來網民討論，在建議樓主要學投資同時亦分享心得。

【券商點睇】國家政策扶持下形成實際壟斷 中國民航信息網絡增長潛力大【見下頁

按圖看樓主經歷：

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有網民認為年收至少要有200萬，而且年收益 4%以上才可以考慮，他解釋：「這代表被動收入每月約7千, 扣除每月4至5千開支，多出的存起抗通漲。但如果有什麼大病便比較麻煩。」亦有網民提起「FIRE運動」（Financial Independence, Retire Early）讓樓主參考，這是一項主要透過存款和投資累積資產，讓人在30至40歲左右就可以退休或脫離全職工作的運動，網民表示「假設投資回報 4%, 你需要儲年支出的 25倍。」

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話題亦引來其他網民分享自身經驗，一位39歲也打算退休的網民表示，自己原本身是做電工，因即將有外勞輸入，有機會令他失業所以想退休，而自己只有360萬和一間買了的公屋。有網民回應指，「足夠了，如果你花費大大，只靠投資收息都夠生活，最緊要是已有安居所。」而另一位也想退休的網民表示，「我只有150萬，打算去泰國退休算了。」

2018年入市屯門啟豐園兩房　5年貶值16%　業主帳蝕80萬【見下頁

另外,網民建議樓主「要好好學習下投資，學下買高息股之類」。有網民不建議樓主買股票，「股票屬於高風險產品，不一定可以抗通漲，這些更可能跌低於你買入價或停止派息，這樣你連基本收益也成為問題」，並認為債券比較安全，但亦提醒「但只是收益不一定能賺差價，要看買入價。」網民亦分享投資經驗，「我喜歡分散投資，但香港買債券可能門檻比較高，可能要 50 萬以上才可以，歐美買債券比較容易，但我不清楚。」網民還提醒樓主，「現在是加息週期， fire 4% 一定無問題， 但減息開始， 又遇到經濟差， 4%就未必有了。」

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撰文 : 陳美鳳

經濟 被動收入 債券 退休 財務自由 網上討論區

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2018年入市屯門啟豐園兩房　5年貶值16%　業主帳蝕80萬

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