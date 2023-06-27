【港鐵66】港鐵投資創新儲能系統開發商Ampd　推動建築工程減碳

港鐵 （00066） 全資子公司MTR Lab宣布夥拍創科投資者2150及塔龍加投資集團，共同投資儲能系統初創Ampd Energy（「Ampd」）。是次合作旨在加快Ampd業務發展，推動全球建造業以電池儲能系統取代傳統柴油發電機，以實現碳中和目標，促進行業可持續發展。是次投資總額為800萬美元，延續較早前的A輪融資，將幫助Ampd於今年進軍阿聯酋及美國市場，同時鞏固澳洲和英國業務。

據MTR Lab指，Ampd於2014年成立，為建築工地儲能系統開發商，其研發的儲能系統於市場發展迅速，有效應用於各大地產商的建築項目。Ampd的核心產品是以鋰離子電池供電的淨能櫃（Enertainer），此產品較傳統柴油發電機安靜近32倍，同時能減少多達85%二氧化碳排放量。截至目前為止，全球已安裝超過200台淨能櫃，共減少逾28,000噸二氧化碳排放量，及減少相當於近59,000輛汽車所排放的廢氣，並大幅降低建築工地的噪音污染。

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編輯：胡學能