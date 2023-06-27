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【活化工廈】黃竹坑Metro South招租　意向呎租24元　首錄基金公司承租

股樓投資 17:49 2023/06/27

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受惠活化工廈政策，加上南港島綫通車，黃竹坑由傳統工業區「升格」為新進商住區，吸引多家財團在區內「插旗」。其中金寶集團旗下黃竹坑道39至43號工廈活化項目Metro South（都會中心）面世，而第一座寫字樓已取得入伙紙，並委託高力香港負責招租事宜，意向呎租約24元。 

金寶集團主席李秀恒說，項目總投資額約6億元，以「工作、生活零距離」為概念，其中第一座為寫字樓，第二座則為酒店，相隔一條走廊。他續說，項目另一賣點是與港鐵黃竹坑站之間設有蓋天橋連接，甚為方便，其中第一座為寫字樓已開始招租，可租樓面約8萬平方呎，提供約2,057至8,536平方呎單位，目標租客為金融、創科行業。至於第二座為提供日租和月租酒店服務的莎瑪匯（Shama Hub），提供139間客房，預計10月份正式推出市場。

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被問到最新租務情況，李秀恒透露，項目暫獲基金公司承租2,000多平方呎樓面，另有兩家機構正在洽詢。 

港鐵（00066）前主席馬時亨指，雖然疫情改變市場常態，致寫字樓需求下降，但Metro South概念獨特，強調「工作、生活零距離」，相信迎合新常態，有一定市場。 

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撰文 : 黃卓賢

黃竹坑 工廈 馬時亨 李秀恒 工廈活化 商廈

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