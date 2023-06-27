【網絡安全】印度擬推新法案　針對舊法案未覆蓋網絡犯罪

▲ 印度將會在接下來的15天内就《數碼印度法案》（Digital India Act）徵詢公衆意見。

網絡科技的迅速發展同時亦引來不少關於網絡安全的憂患。根據印度財經媒體《The Economic Times》的報道，印度政府草擬了一份《數碼印度法案》（Digital India Act），打算用以取替由2000年開始生效的《資訊科技法案》（Information Technology Act）。並計畫在接下來的兩周內公開徵詢意見。

【AI研發】Google DeepMind開發新AI系統 稱將超越ChatGPT

據悉，法案原定於本月初頒布，但在與法律及行業專家進行額外的諮詢後被擱置。另外，政府在三月時亦受到來之不同城市針對《數碼印度法案》的反饋，因而決定延遲計畫，先進行公開諮詢。

【ChatGPT熱潮】美國國會為AI工具設限 員工僅可用於研究和評估

【數碼服務法】違規將罰款逾500億！ Meta與歐盟達成協議進行「壓力測試」

印度當局稱，《數碼印度法案》是舊有法案的一次重新評估及更新，旨在應對新型的網絡犯罪，例如舊有法案並未覆蓋的網絡欺凌，以及傳播兒童色情製品、身分冒用、未經授權散播個人資料等。

另外，新法案對一些採用了AI學習機器人以及網絡平台設下限制，例如禁止在用戶未完全了解後果的情況下獲得處理有關數據的授權。公司亦會被要求披露如何使用和處理所獲取的數據的過程。

責任編輯：王愷楹

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：