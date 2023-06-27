  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新創建 659】 周大福企業以溢價14.5%提出全購新創建 新創建復牌升逾11%

股樓投資 17:32 2023/06/27

分享：

分享：

新創建集團（00659）獲控股股東周大福企業提出私有化，以每股9.15元收購尚未實益持有的新創建股份，較停牌前收市價7.99元溢價14.5%，要約所需的最高現金金額將約355.1億元。周大福企業完成收購後，新創建將成為其間接全資附屬公司，新創建亦會申請撤銷上市地位。

【異動股】 歐舒丹全年少賺52% 大行齊削目標價 股價重挫逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

新創建的另一大股東新世界發展（00017），同意出售其持有的60.88%新創建股權，可獲得217.8億元收益。新世界計劃向股東派發特別息每股1.59元，涉資40億元，餘下款項用作償還債務和一般營運資金。假設新創建股份和購股權數目不變，周大福企業需要約購入37.9億股新創建股份（佔新創建已發行股本之96.96%），要約價值約為346.91億元，另需支付1.12億元註銷萬份新創建購股權，合共約348億元。如所有購股權獲行使，新創建需發行8,463.87萬新股，要約價值達354.66億元。

新創建及新世界今日（27日）復牌。新創建今早高開8.9%後愈升愈有，更以全最高位收市，報8.9元，升11.4%，成交額7億元，創逾兩年新高；新世界今早曾升近一成，高見21.5元，惟接近中午升幅極速收窄，至收市報19.68元，僅升0.8%，成交額6.2億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧
 

開啟hket App，閱讀全文
港股 收購 復牌 異動股 新創建集團（00659） 新世界 停牌 新世界發展（00017）

上一篇文章

【活化工廈】黃竹坑Metro South招租　意向呎租24元　首錄基金公司承租

下一篇文章

【券商點睇】國家政策扶持下形成實際壟斷 中國民航信息網絡增長潛力大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款