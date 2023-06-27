【新創建 659】 周大福企業以溢價14.5%提出全購新創建 新創建復牌升逾11%

新創建集團（00659）獲控股股東周大福企業提出私有化，以每股9.15元收購尚未實益持有的新創建股份，較停牌前收市價7.99元溢價14.5%，要約所需的最高現金金額將約355.1億元。周大福企業完成收購後，新創建將成為其間接全資附屬公司，新創建亦會申請撤銷上市地位。

【異動股】 歐舒丹全年少賺52% 大行齊削目標價 股價重挫逾15%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

新創建的另一大股東新世界發展（00017），同意出售其持有的60.88%新創建股權，可獲得217.8億元收益。新世界計劃向股東派發特別息每股1.59元，涉資40億元，餘下款項用作償還債務和一般營運資金。假設新創建股份和購股權數目不變，周大福企業需要約購入37.9億股新創建股份（佔新創建已發行股本之96.96%），要約價值約為346.91億元，另需支付1.12億元註銷萬份新創建購股權，合共約348億元。如所有購股權獲行使，新創建需發行8,463.87萬新股，要約價值達354.66億元。

新創建及新世界今日（27日）復牌。新創建今早高開8.9%後愈升愈有，更以全最高位收市，報8.9元，升11.4%，成交額7億元，創逾兩年新高；新世界今早曾升近一成，高見21.5元，惟接近中午升幅極速收窄，至收市報19.68元，僅升0.8%，成交額6.2億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

