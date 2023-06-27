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【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月

股樓投資 18:12 2023/06/27

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政府統計處公布，本港5月份整體出口貨值3,276億元，按年下跌15.6%，是連續第13個月下跌；至於進口貨值為3,540億元，按年下跌16.7%，連跌11個月。5月份錄得有形貿易逆差264億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

5月份輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌18.2%，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌38.4%）、印度（跌30.7%）、菲律賓（跌29.6%）、日本（跌26.4%）、台灣（跌24.7%）和中國內地（跌17.5%）。

【延伸閱讀】【藥明2269】藥明管理層料上半年收入放緩  股價連跌2日  券商紛下調目標價【見下頁

 

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除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌32.9%）和美國（跌17.7%）。

按主要貨品類別分析，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」，下跌355億元，跌幅19%；「辦公室機器和自動資料處理儀器」下跌146億元，跌幅33.1%。

首五個月的商品整體出口貨值較二零二二年同期下跌16.3%。同時，商品進口貨值下跌13.4%。二零二三年首五個月錄得有形貿易逆差1,750億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，二零二三年五月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，儘管內地經濟增長加快應可抵銷一些負面影響。

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記者：李兆明

 

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