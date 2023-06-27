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【ISSB】金管局證監會：香港將循序漸進將可持續披露要求與全球接軌

宏觀解讀 17:11 2023/06/27

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國際可持續準則理事會（ISSB）周一發布首批準則IFRS S1和IFRS S2，確保全球公司在可持續相關風險和機遇的信息具有可比性。由證監會和金管局發起成立的綠色和可持續金融跨機構督導小組今表示，歡迎ISSB發布準則，該準則旨在成為企業披露氣候及可持續發展相關資訊的一套全球通用基準。

督導小組指，樂見ISSB準則中設有寬免安排，讓各司法管轄區能分階段逐步落實有關規定。香港的相關機構會考慮以循序漸進的方式，將本地的相關要求與這個全球基準接軌。

督導小組冀與ISSB就可持續匯報路徑交流

國際財務報告準則（IFRS）基金會於本月19日在北京成立ISSB辦事處。督導小組期待與ISSB就香港可持續匯報的路徑密切交流，並在培訓方面合作。督導小組將與市場參與者及持份者保持密切溝通，冀能就金融服務業各界別制訂並實施世界級的監管措施，促使香港把握氣候及可持續發展帶來的相關機遇。

督導小組聯席主席兼證監會行政總裁梁鳳儀表示，金融中介機構和全球投資者需要借助透明、可比較且可靠的可持續發展資訊，對各自的持份者履行有關碳減排的責任和遵守監管機構的要求，故這些資訊對他們而言十分重要。她續指，作為國際金融中心，香港的企業可持續發展相關披露需要與全球基準對接，以確保區內的金融機構能夠有效地分配資金並就可持續發展相關風險定價。

督導小組聯席主席兼金管局總裁余偉文表示，高質量且全球可比的可持續披露對於企業有效的氣候風險評估和業務發展至關重要。國際財務報告準則的可持續披露準則將促進更一致的披露，並推廣最佳市場做法，最終令企業更容易獲取及負擔可持續融資。

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編輯：胡學能

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