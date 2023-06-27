英國780萬戶家庭料資不抵債 加息致按揭還款額大增

英國智庫國家經濟與社會研究所（NIESR）的研究估計，隨著英倫銀行加息後基準利率升至5厘，由於按揭貸款還款額大增，英國料有120萬戶家庭在今年底前耗盡積蓄，約780萬戶家庭料資不抵債。

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NIESR指，今年底前料耗盡積蓄的家庭料佔全國家庭比例4%，而資不抵債家庭佔全國家庭比例近3成，其中威爾士及英格蘭東北部所受影響最大。

基準利率升至5厘後，NIESR估計每月抵押貸款還款額平均增近50%，增幅高於家庭申請按揭時接受的壓力測試範圍。

研究也發現，按揭貸款總還款額增加將令英國國內生產總值（GDP）損失0.3%，所有承造按揭貸款的家庭每年合共損失約120億英鎊（約1,196億港元）。

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NIESR經濟學家莫斯利（Max Mosley）表示，加息至5厘恐令數百萬戶承造按揭貸款的家庭瀕臨破產，形容貸款機構甚至政府都不應期望有家庭能承受如此大規模衝擊。

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責任編輯：鄭錦玲