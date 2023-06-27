【香港進出口】5月出口和進口貨值按下跌15.6%和16.7%　跌幅較預期大

政府統計處發表的對外商品貿易統計數字，2023年5月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌15.6%和16.7%，跌幅較市場預期的11.1%和10.2%為大。

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繼2023年4月份錄得13.0%的按年跌幅後，2023年5月份商品整體出口貨值為3,276億元，較2022年同月下跌15.6%。

同時，繼2023年4月份錄得11.9%的按年跌幅後，2023年5月份商品進口貨值為3,540億元，較2022年同月下跌16.7%。2023年5月份錄得有形貿易逆差264億元，相等於商品進口貨值的7.5%。



2023年首五個月的商品整體出口貨值較2022年同期下跌16.3%。同時商品進口貨值下跌13.4%。2023年首五個月錄得有形貿易逆差1,750億元，相等於商品進口貨值的9.8%。



經季節性調整的數字顯示，截至2023年五月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升5.3%。同時商品進口貨值上升2.6%。

輸往大部分主要目的地整體出口貨值均跌



2023年5月份與2022年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌18.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌38.4%）、印度（跌30.7%）、菲律賓（跌29.6%）、日本（跌26.4%）、台灣（跌24.7%）和中國內地（內地）（跌17.5%）。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌32.9%）和美國（跌17.7%）。



同時來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌46.4%）、新加坡（跌34.8%）、越南（跌29.1%）、馬來西亞（跌28.5%）、泰國（跌26.3%）和內地（跌10.3%）。



2023年首五個月與2022年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌25.3%）、新加坡（跌23.0%）、內地（跌20.4%）、台灣（跌20.4%）和印度（跌19.3%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升10.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。



同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌40.1%）、新加坡（跌30.7%）、泰國（跌22.6%）、越南（跌20.2%）、台灣（跌19.2%）和內地（跌8.8%）。



電動機械、儀器和用具及零件跌幅最大



2023年5月份與2022年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減355億元，跌19.0%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減146億元，跌33.1%）。



同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減410億元，跌21.0%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減129億元，跌35.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減55億元，跌12.6%）。



2023年首五個月與2022年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,899億元，跌20.2%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減604億元，跌28.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減296億元，跌13.1%）。



同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,872億元，跌19.7%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減539億元，跌30.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減300億元，跌13.2%）。



內地經濟增長加快料可抵銷部份負面影響



政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，2023年五月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，儘管內地經濟增長加快應可抵銷一些負面影響。政府會密切留意情況。

分析師預測至少要到第4季才有望回到正數

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，下跌符合預期，並預測未來一至兩個月都難有好表現，直言「有單位數跌幅已經很好」。他指中國的5月貿易數字也沒有好表現，香港進出口下跌均符合預期，廣泛在不同國家錄得跌幅，不同產品也同樣有明顯跌幅：「在全球發達國家都需求轉弱下，香港和中國的進出口數字下跌是難免。」

他指出，全球發達國家的採購經理人指數（PMI） 都沒有顯著改善下，香港進出口在未來一至兩個月都難有好表現：「在3月疫後重新開放後，曾經有一段出貨潮。但近月見到存貨量未及消化，消化的速度也比預期慢，挑戰仍然比較大。」他預測至少要到今年第4季才有望回到正數：「由於去年第4季的數字也比較差，基數較低下有望回到正數。」

本報記者：李智賢

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