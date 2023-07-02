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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】 調整身心靈 香港最正宗印度瑜珈中心

名人薈萃 09:00 2023/07/02

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瑜伽是源自印度的古修習術，瑜伽一詞在梵文意為「合一」，練習者希望透過調身、調息、調心，達到身心靈合一境界。

同場加映：【溫股知新】大市支撑靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

2014年9月27日，莫迪在聯合國大會演說，建議訂每年6月21日為國際瑜伽日，獲得177個聯合國會員國支持。同年12月，聯合國通過69/131決議，宣布每年6月21日為國際瑜伽日。

2016年，聯合國教科文組織（UNESCO）把瑜伽列為世界無形文化資產。

今年係Life Managment Yoga Centre 係香港成立25 周年，佢哋係1998 年成立， 有可能係香港最歷史悠久和最正宗既瑜伽中心！而且地點非常方便，位於尖沙咀。創辦人係印度人，瑜珈導師有印度人、香港人，所以有英文瑜珈班同廣東話瑜珈班。

Life management yoga centre 少班教學，每堂大約10位學生，老人家都合適，另設小朋友瑜珈，4 歳以上小朋友可以參加。

多年前Flora Rabbit 與朋友一起參加而認識Life Managment Yoga Centre ，導師非常有經驗，

課程合適初學者，亦有一些課程比較深入，而且一啲都唔commercial ，大休息時真係好relax relax ，如果大家有興趣，快啲報名！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

6 月第一次參加World of Smile - Vihar Yoga，感受到印度人的開心文化和歡樂他們非常幽默。 同埸印醫講解阿育吠陀如何保持健康。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

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瑜伽 正能量 印度 聯合國 尖沙咀
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