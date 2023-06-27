▲ 【人民幣匯價】國有銀行據指入市捍匯率 在岸、離岸人民幣彈逾220基點

人民幣兌美元匯率跌穿7.2水平後，外電引述市場消息指，國有銀行今日大舉掛出美元沽盤，而且人民幣中間價設定較市場預期強，估計中國當局正出手穩定匯價。在岸人民幣CNY、離岸人民幣CNH今日齊走強逾220基點或0.4%，創近兩周以來單日最大升幅。至下午4時30分，每美元最新兌7.2088在岸人民幣，兌7.2149離岸人民幣。

港元兌人民幣方面，每百港元最新兌92.05人民幣。

路透社引述4名區名消息人士指，若人民幣兌美元匯價跌至接近7.25水平後，國有銀行沽美元活動於周一起開始活躍，令人行今早設定中間價時較市場預期進取。不過，有分析師指出，最新舉動未足以穩定人民幣跌勢，或只能為人民幣貶值稍降速。

相關文章：

【人民幣國際化】任志剛：中國必須備戰金融戰 盼中央金融委員會能包括香港角色（附原文）

【人幣滙價】花旗料今年底人民幣重上6.85 潛在升幅逾4%

【人民幣匯價】離岸人民幣跌0.1% 官媒：理性看待人民幣滙率波動 下半年升值是大概率事件

編輯：麥德銘