【MPF】冠軍MPF基金今年急升25% 跑贏日股強積金

▲ 晨星指，今年MPF平均回報暫升近4%。

強積金（MPF）能否暫擺脫六絕月的魔咒，備受關注，晨星的最新統計，受中港日股勁彈所刺激，6月份MPF平均回報暫升2.68%，扭轉過往兩連跌。積金評級指中港股票佔MPF總資產約21%，若港股及大中華股票勁翻身，有望帶挈整體回報錄得正數。

不過，近日人民幣急跌，累創今年新低，疊加俄國兵變等驚嚇，拖累港股早前連跌5天，埋單計6月全月能否升市尚待觀望。

至於上半年的整體回報，晨星的統計截至6月21日，MPF錄得3.65%升幅，如以去年底總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計，由此推斷，今年首6個月帶挈上班族帳面共賺383億元，人均帳戶賺逾8100元。論及個別基金，冠軍MPF產品今年狂彈逾25%，跑贏獲美國股神巴菲特眷顧的日本股票。

日股MPF升18% 年內表現最強類別

強積金顧問公司GUM將於明天（28日）公布MPF上半年成績表，而晨星細看各類資產，今年表現最標青是押注日股MPF，急升18%；緊接其後是美股，上揚14%；排第3是歐洲股票，急漲近12%。

晨星再檢視市面400多隻基金，冠軍基金竟撼低牛氣冲天的日股MPF；反觀敬陪末席是一眾重倉中港股票的MPF。

強積金基金5強表現

強積金計劃 年內表現 中國人壽樂休閑環球股票 升25% 宏利環球精選計劃北美股票 升23% 東亞集成信託計劃日本股票 升19% 宏利環球精選計劃歐洲股票 升17.6% 中國保誠簡易強積金計劃日本股票 升17.2% 資料來源：晨星，數擬截至6月21日

強積金基金5弱表現

強積金計劃 年內表現 滙豐（HSBC）強積金智選計劃中國股票 跌7.48% 恒生 （00011） 強積金智選計劃中國股票 跌7.48% 景順強積金策略計劃中港股票A類 跌7.17% 景順強積金策略計劃中港股票B類 跌7.12% AMTD景順中國股票 跌7.03% 資料來源：晨星，數擬截至6月21日

順帶一提，市面僅得宏利 （00945） 、東亞 （00023） 及中銀保誠提供日股基金，專家建議上班族轉吼環球股票，博基金加注日股。凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民指，景順新推環球追蹤指數基金，是盡量緊貼MSCI World ESG Universal Select Business Screens指數。佔比最多是美股、約66%；第2大重倉是今年狂升的日本、約有7%；指數且融入ESG（環境、社會及管冶）元素。倘成員不想操心自行分散配置不同的成熟市場，這MPF也是不錯的選擇。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪