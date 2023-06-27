  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】冠軍MPF基金今年急升25% 跑贏日股強積金

16:30 2023/06/27

分享：

分享：

晨星指，今年MPF平均回報暫升近4%。

強積金（MPF）能否暫擺脫六絕月的魔咒，備受關注，晨星的最新統計，受中港日股勁彈所刺激，6月份MPF平均回報暫升2.68%，扭轉過往兩連跌。積金評級指中港股票佔MPF總資產約21%，若港股及大中華股票勁翻身，有望帶挈整體回報錄得正數。

不過，近日人民幣急跌，累創今年新低，疊加俄國兵變等驚嚇，拖累港股早前連跌5天，埋單計6月全月能否升市尚待觀望。

至於上半年的整體回報，晨星的統計截至6月21日，MPF錄得3.65%升幅，如以去年底總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計，由此推斷，今年首6個月帶挈上班族帳面共賺383億元，人均帳戶賺逾8100元。論及個別基金，冠軍MPF產品今年狂彈逾25%，跑贏獲美國股神巴菲特眷顧的日本股票。

日股MPF升18% 年內表現最強類別

強積金顧問公司GUM將於明天（28日）公布MPF上半年成績表，而晨星細看各類資產，今年表現最標青是押注日股MPF，急升18%；緊接其後是美股，上揚14%；排第3是歐洲股票，急漲近12%。

晨星再檢視市面400多隻基金，冠軍基金竟撼低牛氣冲天的日股MPF；反觀敬陪末席是一眾重倉中港股票的MPF。

強積金基金5強表現

強積金計劃 年內表現
中國人壽樂休閑環球股票 升25%
宏利環球精選計劃北美股票 升23%
東亞集成信託計劃日本股票 升19%
宏利環球精選計劃歐洲股票 升17.6%
中國保誠簡易強積金計劃日本股票 升17.2%
資料來源：晨星，數擬截至6月21日

強積金基金5弱表現

強積金計劃 年內表現
滙豐（HSBC）強積金智選計劃中國股票 跌7.48%
恒生 （00011） 強積金智選計劃中國股票 跌7.48%
景順強積金策略計劃中港股票A類 跌7.17%
景順強積金策略計劃中港股票B類 跌7.12%
AMTD景順中國股票 跌7.03%
資料來源：晨星，數擬截至6月21日

順帶一提，市面僅得宏利 （00945） 、東亞 （00023） 及中銀保誠提供日股基金，專家建議上班族轉吼環球股票，博基金加注日股。凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民指，景順新推環球追蹤指數基金，是盡量緊貼MSCI World ESG Universal Select Business Screens指數。佔比最多是美股、約66%；第2大重倉是今年狂升的日本、約有7%；指數且融入ESG（環境、社會及管冶）元素。倘成員不想操心自行分散配置不同的成熟市場，這MPF也是不錯的選擇。

相關文章：【MPF】美資強積金操盤手搶乘美股順風車 推美股MPF

【MPF】積金局劉麥嘉軒：是時候「半年中期檢討」強積金　籲勿因短期市場走勢轉換基金

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

基金 美股 港股 強積金 財富及退休規劃

下一篇文章

【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】渣打提供90隻ESG基金供客任揀 力促多元化綠色金融
【ESG】渣打提供90隻ESG基金供客任揀 力促多元化綠色金融
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】特色港元定存最高息4.38厘 半年結前多家港銀加息
【港元定存】特色港元定存最高息4.38厘 半年結前多家港銀加息
【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息
【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【搶人才】亞太區缺220萬網安人才　宜加強公司文化改變招聘觀念吸引人才
【搶人才】亞太區缺220萬網安人才　宜加強公司文化改變招聘觀念吸引人才
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款