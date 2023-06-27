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【2023新盤】黃竹坑站海盈山已上載樓書　定價參考南區豪宅

股樓投資 16:51 2023/06/27

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鐵路盤再有新供應，其中黃竹坑站上蓋「港島南岸」第4期海盈山（LA MONTAGNE）已經上載樓書，並將盡快對外開放示範單位。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗透露，項目位於港島區，非常罕有，料可引起市場留意，而定價則參考南區豪宅及鐵路盤。翻查資料，港島南岸第2期揚海迄今累售超過500伙，平均成交呎價逾3.6萬元。 

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊透露，海盈山第4A期提供432伙，設開放式至四房單位，實用面積由351平方呎起，至最大1,847平方呎。 

資料顯示，海盈山由嘉里（00683）、信置（00083）、太古地產（01972）及港鐵（00066）合作發展，整個項目分兩期發展，提供800伙，其中第4A期設432伙，主打兩房及三房單位。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 海盈山 港島南岸 信和 嘉里 港鐵 太古地產

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