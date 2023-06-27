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【券商點睇】滙證：中國燃氣風險回報吸引 重申買入評級 目標價11.3元

股樓投資 16:36 2023/06/27

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滙證發表研究報告指出，中國燃氣（00384）全年業績遜預期，但復甦憧憬仍是焦點所在，現時其風險回報顯得吸引，重申「買入」評級，但因調整預測數字，將目標價由11.9元微降至11.3元。

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

中國燃氣截至今年3月底止年度純利約43億元，核心盈利約42億元，按年下跌48%，較滙證及分析師平均預期為差，居民用戶燃氣量按年僅升5%。不過，中國燃氣自由現金流已轉為正數，達25億元，而其指引亦預告復甦，今年4至5月的數據已表明燃氣量及利潤率動力。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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滙證指，河北近日天然氣價政策改革，旨在進一步開放燃氣價格，讓上游成本可以傳導到民用售價，中國燃氣預計下半年會有其他城市/省份仿效。

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撰文 : 袁國守

買入 目標價 中國燃氣（00384） 港股

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