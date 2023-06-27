【異動股】 歐舒丹全年少賺52% 大行齊削目標價 股價重挫逾15%

歐舒丹（00973）昨日（26日）公布截至2023年3月底止全年業績，股東應佔溢利下滑52.4%至1.15億歐元。績後多間大行下調歐舒丹目標價，拖累股價今早（27日）低開5.8%，其後跌幅擴大，一度跌近兩成，低見18.1元，收報19.14元，仍大跌15.1%，成交額1.6億元。

大行予歐舒丹投資評級及目標價﹕

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歐舒丹上財年銷售淨額錄得21.35億元（歐元，下同），按年升19.8%。然而，經營溢利達2.39億元，按年減少23%，主要原因是兩個表現欠佳的品牌減值。若撇除減值、俄羅斯撤資及分佔聯營公司虧損的特殊影響，全財年經營溢利達3.37億元，經營溢利率15.8%。大行紛紛削減歐舒丹目標價，其中滙豐研究將其目標價由32元降低逾兩成至25元，予其「持有」投資評級。

歐舒丹副主席兼行政總裁Andre Joseph Hoffmann表示，對現財年前景樂觀，預料集團全年銷售錄得雙位數增長。然而，他指出內地市場銷售情況和消費者信心正逐步放緩。此外，他表示，集團在美國市場營運良好，過去數年大幅縮減門店數目至目前約125至130間。集團正計劃在內地二、三綫城市開設10至15間L'OCCITANE新店，並將於下月在內地開設Elemis新店。

至於價格方面，他表示，去年集團旗下品牌全球價格平均已加約3%至6%，預料年內部分市場或會出現第二次加價，加幅有機會高於上次，主要受通脹影響，但暫不涉及香港市場。

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記者：郭秀慧