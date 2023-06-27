【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

上一篇文章
【職場熱話】港男年近30歲想進修轉行做IT 網民:28歲才開始真的是遲了點
其他股評時段:
00:17 今日市况
18:12 01929 周大福
24:46 00659 新創建集團
26:55 00173 嘉華國際
31:49 01177 中國生物製藥
36:03 01052 越秀交通基建
38:15 00992 聯想集團
40:55 09988 阿里巴巴
42:55 電力股
43:30 00836 華潤電力
49:46 08032 非凡領越
51:09 02331 李寧
51:36 00728 中國電信
52:24 00941 中國移動
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新