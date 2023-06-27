【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架

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【港元定存】港元定存最高息20厘周五到期 入場速賺1918元利息
焦點港銀中長期港元定存年息比較
其他港銀中長期港元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|匯立*
|4.20
|4個月
|10
|備註：6月23日新推，上限100萬元，虛擬銀行
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|工銀亞洲
|4.20
|3個月
|10萬
|備註：6月1日加0.4厘，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元），上限80萬元的全新資金，分行開立；至7月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|招商永隆
|4.20
|3個月、半年及9個月
|50萬
|備註：指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|信銀國際
|4.15
|3個月
|1萬
|備註：6月23日加0.1厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾財務
|4.10
|3個月、半年及1年
|50萬
|備註：6月23日加0.1厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|交銀香港
|4.10
|3個月
|100萬
|備註：6月19日加0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|南商
|4.08
|218天
|100萬
|備註：6月16日新推，新資金，至7月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|星展
|4.05
|半年及1年
|5萬
|備註：6月26日新推，網上優惠
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|花旗
|4.00
|3個月
|5萬
|備註：6月12日加0.2厘，指定理財戶及新資金，持有指定產品
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾銀行
|4.00
|兩個月、33個月、半年及1年
|50萬
|備註：6月26日減0.1厘，允新舊資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|集友
|4.00
|3個月
|100萬
|備註：6月23日加0.15厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至6月28日，額滿即止
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大新
|4.00
|3個月
|100萬
|備註：6月26日減0.1厘，指定理財戶及新資金
|*虛擬銀行 註：只列3個月或以上中長息，最終條款以銀行公布為準，截至6月27日
好息之徒注意！再有銀行減港元定期存款息，平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）今天（6月27日）狠削14天年息2.5厘，新息率僅險守兩厘；虛銀剛於上周五（23日）突推4.5厘超高息。花旗更全面減短中長息，半年年息微削0.07厘至3.75厘。這是繼大眾銀行及大新 （02356） 昨全面減息以來，兩日內4行劈息。
東亞3個月港元定存 享4.4厘年息
尚幸仍有3行加息，包括但主攻大戶貴客的大額新錢，包括渣打香港（02888）新推3個月及半年4.5厘，門檻200萬元；渣打回應本報查詢指，相關定存息率只適用於指定客戶，設特定要求，並會不時更新；東亞 （00023） 今天提高3個月及半年年息0.2厘，3個月現為4.4厘，半年4.2厘，入場費200萬元新錢。星展昨亦上調半年年息0.05厘，1年息率上調0.2厘，兩存期的新息率齊報4.05厘。
專家料半年結的搶存戰已提早告終，慎防下周特惠息爭相下架，畢竟1個月拆息4連跌，今天更失守5厘，報4.97厘。
回顧上周僅得4個交易天，全周多達15間銀行調整定存息，當中12加，主戰場是3個月等較短存；上商及花旗加減不一，僅大新逆市獨減。而上周6行搶乘4厘息快車，包括：TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLab Bank）新推4個月4.2厘。
然而，若只按業界公開的牌價息率比併，半年或以上的5厘中長息自今年初已絕跡。
論盡4大行，滙豐（HSBC）拒評是否仍向特選大戶提供3個月5厘、半年4.97厘，以及1年4.91厘的存款計劃，入場費50萬元，且允新舊資金。同樣，市傳中銀香港 （02388） 新推3個月及半年享4.1厘年息，1年息率4厘，起存額50萬元，特選客戶僅1萬元，亦毋須新錢。惟中銀香港回應指，該行會因應市場情況及業務策略，不時重檢及調整定期存款利率。由於銀行方面未具體評論4厘息，故只以兩大發鈔行的牌價息相較量。
4大行高息榜：
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪