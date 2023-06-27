【港元定存】東亞加3個月港元定存息至4.4厘 專家籲提防特惠息快下架

▲ 港元定存4厘息陣營愈來愈少

焦點港銀中長期港元定存年息比較

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其他港銀中長期港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 匯立* 4.20 4個月 10 備註：6月23日新推，上限100萬元，虛擬銀行 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 4.20 3個月 10萬 備註：6月1日加0.4厘，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元），上限80萬元的全新資金，分行開立；至7月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 4.20 3個月、半年及9個月 50萬 備註：指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 信銀國際 4.15 3個月 1萬 備註：6月23日加0.1厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾財務 4.10 3個月、半年及1年 50萬 備註：6月23日加0.1厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 交銀香港 4.10 3個月 100萬 備註：6月19日加0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 南商 4.08 218天 100萬 備註：6月16日新推，新資金，至7月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 星展 4.05 半年及1年 5萬 備註：6月26日新推，網上優惠 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 花旗 4.00 3個月 5萬 備註：6月12日加0.2厘，指定理財戶及新資金，持有指定產品 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾銀行 4.00 兩個月、33個月、半年及1年 50萬 備註：6月26日減0.1厘，允新舊資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 集友 4.00 3個月 100萬 備註：6月23日加0.15厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；至6月28日，額滿即止 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大新 4.00 3個月 100萬 備註：6月26日減0.1厘，指定理財戶及新資金 *虛擬銀行 註：只列3個月或以上中長息，最終條款以銀行公布為準，截至6月27日

好息之徒注意！再有銀行減港元定期存款息，平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）今天（6月27日）狠削14天年息2.5厘，新息率僅險守兩厘；虛銀剛於上周五（23日）突推4.5厘超高息。花旗更全面減短中長息，半年年息微削0.07厘至3.75厘。這是繼大眾銀行及大新 （02356） 昨全面減息以來，兩日內4行劈息。

東亞3個月港元定存 享4.4厘年息

尚幸仍有3行加息，包括但主攻大戶貴客的大額新錢，包括渣打香港（02888）新推3個月及半年4.5厘，門檻200萬元；渣打回應本報查詢指，相關定存息率只適用於指定客戶，設特定要求，並會不時更新；東亞 （00023） 今天提高3個月及半年年息0.2厘，3個月現為4.4厘，半年4.2厘，入場費200萬元新錢。星展昨亦上調半年年息0.05厘，1年息率上調0.2厘，兩存期的新息率齊報4.05厘。

專家料半年結的搶存戰已提早告終，慎防下周特惠息爭相下架，畢竟1個月拆息4連跌，今天更失守5厘，報4.97厘。

回顧上周僅得4個交易天，全周多達15間銀行調整定存息，當中12加，主戰場是3個月等較短存；上商及花旗加減不一，僅大新逆市獨減。而上周6行搶乘4厘息快車，包括：TOM集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLab Bank）新推4個月4.2厘。

然而，若只按業界公開的牌價息率比併，半年或以上的5厘中長息自今年初已絕跡。

論盡4大行，滙豐（HSBC）拒評是否仍向特選大戶提供3個月5厘、半年4.97厘，以及1年4.91厘的存款計劃，入場費50萬元，且允新舊資金。同樣，市傳中銀香港 （02388） 新推3個月及半年享4.1厘年息，1年息率4厘，起存額50萬元，特選客戶僅1萬元，亦毋須新錢。惟中銀香港回應指，該行會因應市場情況及業務策略，不時重檢及調整定期存款利率。由於銀行方面未具體評論4厘息，故只以兩大發鈔行的牌價息相較量。

4大行高息榜：

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元定存最高息20厘周五到期 入場速賺1918元利息

【英鎊定存】英鎊定存罕有爆加息搶客戰 最高息13.9厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪