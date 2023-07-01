【綠色經濟】微藻水轉化龍蝦飼料　推動可持續循環經濟

▲ 微藻是天然的有機物質，不會污染水源，對自然生態系統無負擔。（Greentins Technology提供）

近年環保議題日益受到關注，各行業紛紛尋求綠色可持續的解決方案。本地創科企業Greentins Technology研發的「微藻反應器」，能利用水生微藻吸收二氧化碳，惟當微藻在吸收一定數量的二氧化碳後便需要更換；該公司創辦人田承輝就想到，將使用過的微藻水製成龍蝦養殖飼料轉化龍蝦飼料，推動「可持續循環經濟」（Sustainable Circular Economy）。

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田承輝表示，微藻是天然的有機物質，不會污染水源，對自然生態系統無負擔。相比市場上的人造合成龍蝦飼料，以微藻水製成的龍蝦糧營養價值更高，不含任何污染物，能夠養殖出更加肥美的龍蝦之餘，消費者亦可以放心食用而毋須擔心會對身體健康有任何損害。

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他指出，這種既健康又環保的飼料選擇，不但對消費者有益，能為養殖場減低成本，同時有助於維護生態平衡，大大提高龍蝦養殖業的可持續發展性。所以他就以低廉的價格供應給香港的龍蝦養殖場，希望藉此降低本地養殖龍蝦的成本，提高本地龍蝦的競爭力；同時以此例子示範如何創建一個可持續循環經濟，為環保教育出一分力。

責任編輯：陳卓賢

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