  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】國家政策扶持下形成實際壟斷 中國民航信息網絡增長潛力大

股樓投資 17:26 2023/06/27

分享：

分享：

 

廣發證券表示，中國民航信息網絡（00696）積極開拓收入渠道，且在國家政策扶持下形成實際壟斷，增長潛力大，合理價為18.81元，並首予其「買入」評級，預計2023至2025各年歸母淨利潤分別為21.8億、26.9億及27.4億元，按年分別增長247.3%、23.7%及1.9%。

 

【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

 

按業務分，該行指公司的航空信息技術業務受航空客運量驅動，2012至2022年國內航空公司航班訂座量佔80%以上。雖然疫情期間受明顯衝擊，但2023年持續回暖；系統集成業務方面亦保持快速增長勢頭，2022年收入同比增長23.6%。十四五規劃積極推進智慧民航建設，持續利好系統集成業務發展，公司2022年有46家系統集成項目新增機場、153個系統集成項目在建項目。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

該行又指，公司2013至2019年收入複合增速超過10%，營收持續增長。至疫情期間著力降低成本，2022年公司費用開支明顯下降，盈利能力穩健增強，實現歸母淨利潤按年增加13.6%。而且2023年以來國內業務快速恢復，1月至4月中國民航總旅客運輸量達1.79億人，恢復至2019年同期的83.7%。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
中國民航信息（00696） 買入 壟斷 潛在升幅 港股 目標價 大行報告

上一篇文章

【新創建 659】 周大福企業以溢價14.5%提出全購新創建 新創建復牌升逾11%

下一篇文章

【大行報告】大和：浮法玻璃下半年前景改善 上調信義玻璃至「跑贏大市」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款