【券商點睇】國家政策扶持下形成實際壟斷 中國民航信息網絡增長潛力大

廣發證券表示，中國民航信息網絡（00696）積極開拓收入渠道，且在國家政策扶持下形成實際壟斷，增長潛力大，合理價為18.81元 ，並首予其「買入」評級，預計2023至2025各年歸母淨利潤分別為21.8億、26.9億及27.4億元，按年分別增長247.3%、23.7%及1.9%。

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按業務分，該行指公司的航空信息技術業務受航空客運量驅動，2012至2022年國內航空公司航班訂座量佔80%以上。雖然疫情期間受明顯衝擊，但2023年持續回暖；系統集成業務方面亦保持快速增長勢頭，2022年收入同比增長23.6%。十四五規劃積極推進智慧民航建設，持續利好系統集成業務發展，公司2022年有46家系統集成項目新增機場、153個系統集成項目在建項目。

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該行又指，公司2013至2019年收入複合增速超過10%，營收持續增長。至疫情期間著力降低成本，2022年公司費用開支明顯下降，盈利能力穩健增強，實現歸母淨利潤按年增加13.6%。而且 2023年以來國內業務快速恢復，1月至4月中國民航總旅客運輸量達1.79億人，恢復至2019年同期的83.7%。

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記者：鄭昊彤